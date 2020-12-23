　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

天氣圖。（圖／氣象局）

▲最新雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（23日）上午7時半對新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣發布「大雨特報」。氣象局長鄭明典也提醒，跨年時有冷氣團影響，「這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！」

氣象局說，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭及台東縣地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書貼出氣象局的10日天氣預報內容，「30日至1月1日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴；此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間，請隨時留意最新天氣資訊。」

鄭明典表示，「這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣10日報開始廣告了！ ====== ３０日至１月１日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴；此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間，請隨時留意最新天氣資訊。 ====== 這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！

鄭明典發佈於 2020年12月22日 星期二
ET快訊
快訊／雨區擴大！4縣市大雨　鄭明典提醒「跨年冷氣團」
廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰社區邊緣
雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰到社區邊緣

陳時中：廣達集團女員工恐成社區威脅　2大觀察重點25日是關鍵

廣達集團女員工遭獵巫「ㄈㄈ尺誤國」　議員護航：交友自由非原罪

名律師「神辯護」廣達集團女員工　0本土破功！笑封「護國小三」

紐籍機師再爆住負壓病房發脾氣　關鍵對話公開！控假報告逼入院

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　「鋒面來襲全台雨」平安夜先冷一波

忘鎖門悲劇！陌生女「霸王硬上車」V字卡位　他氣炸：玻璃都腳印

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰到社區邊緣

陳時中：廣達集團女員工恐成社區威脅　2大觀察重點25日是關鍵

廣達集團女員工遭獵巫「ㄈㄈ尺誤國」　議員護航：交友自由非原罪

名律師「神辯護」廣達集團女員工　0本土破功！笑封「護國小三」

紐籍機師再爆住負壓病房發脾氣　關鍵對話公開！控假報告逼入院

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　「鋒面來襲全台雨」平安夜先冷一波

忘鎖門悲劇！陌生女「霸王硬上車」V字卡位　他氣炸：玻璃都腳印

斜坡停車「輪胎都歪的」？打錯方向小心車輛滑落傷害大

心臟手術後要少喝水？　什麼都不做心臟會廢掉！醫師教日常保養原則

2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

耶誕節咖啡優惠這樣買！　星巴克、丹堤買一送一　85度Ｃ第二杯20元

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

27歲就變千萬CEO！　雞排妹副業才做4個月「狂賺3000萬」…8年翻身

你吃過「紅豬公」嗎？高雄僅存小豆苗老闆：秤重零嘴「吃回憶」

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

「用柏金包裝榴槤，古馳包裝大閘蟹」出手海派！周揚青家世再被挖

黃金獵犬見媽咪難過安靜守候　伸手拍肩安撫網淚：最暖阿金

生活熱門新聞

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

紐籍機師引眾怒　長榮官網遭灌爆

紐籍機師再爆住院發脾氣　對話公開

零確診破功

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

耶誕城活動停辦！他列出「歷史時間軸」一看不妙

台灣防疫人員　1天找到親密案771

廣達集團女員工遭獵巫　議員：交友自由非原罪

更多熱門

相關新聞

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　鋒面來襲全台雨

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　鋒面來襲全台雨

寒流陪跨年？災害預報士、天氣風險公司總監賈新興指出，目前根據歐洲中期預報中心（ECMWF）的系集預報資料，台北12/31中位數大約在8.5度，需要再多觀察幾天。對此，中央氣象局預報員林定宜表示，目前預報跨年有大陸冷氣團等級的冷空氣，但因時間還有一周，後面冷空氣強度如何、水氣多少，模式還會再調整。根據氣象局定義，若台北氣象站屆時降到10度以下，將是今年入冬首波寒流。

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

今年首波冷氣團將襲　跨年前夕急凍

今年首波冷氣團將襲　跨年前夕急凍

跨年寒潮大爆發！強烈冷氣團「全台急凍」 恐10度以下

跨年寒潮大爆發！強烈冷氣團「全台急凍」 恐10度以下

今起3天全台有雨！　跨年恐有「強烈冷氣團」探10度

今起3天全台有雨！　跨年恐有「強烈冷氣團」探10度

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲鄭明典

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面