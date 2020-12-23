快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

▲最新雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（23日）上午7時半對新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣發布「大雨特報」。氣象局長鄭明典也提醒，跨年時有冷氣團影響，「這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！」

氣象局說，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭及台東縣地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書貼出氣象局的10日天氣預報內容，「30日至1月1日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴；此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間，請隨時留意最新天氣資訊。」

鄭明典表示，「這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！」

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）