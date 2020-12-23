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寒流陪跨年？台北恐探8.5度　「鋒面來襲全台雨」平安夜先冷一波

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流陪跨年？災害預報士、天氣風險公司總監賈新興指出，目前根據歐洲中期預報中心（ECMWF）的系集預報資料，台北12/31中位數大約在8.5度，需要再多觀察幾天。對此，中央氣象局預報員林定宜表示，目前預報跨年有大陸冷氣團等級的冷空氣，但因時間還有一周，後面冷空氣強度如何、水氣多少，模式還會再調整。根據氣象局定義，若台北氣象站屆時降到10度以下，將是今年入冬首波寒流。

氣象局今晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣附近有一道鋒面形成並逐漸通過，是未來一周水氣最多的一天，各地降雨機率增加，以中部以北、東半部較明顯，而基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，南部也有零星短暫雨。

林定宜說，清晨各地低溫18至20度，白天高溫稍降，台南以北及東半部地區約20至24度，高屏地區仍有25、26度；另外，3500公尺以上高山可能有下雪機率。

林定宜表示，周四、周五東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，水氣逐漸減少，周四是水氣減少過程，東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；周五降雨更少，東半部、大台北東側有短暫雨，其他地區多雲到晴，預估這兩天北台灣低溫15、16度，沿海空曠地區會再稍低一點。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜指出，周六東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周日另一鋒面通過及東北季風再增強，下周一、下周二東北季風影響，預估北部低溫16度，雨區以北部、東半部為主，中南部多雲到晴。

至於跨年天氣如何？林定宜分析，目前預報有冷氣團等級的冷空氣，但因時間還有一周，後面冷空氣強度如何、水氣多少，模式還會再調整，先報冷氣團。

賈新興22日則在臉書寫道，大家關心的跨年和元旦天氣，目前根據ECMWF的系集預報資料共有52個預報成員，12/30預報台北中位數的溫度在9度，12/31大約在8.5度，元旦大約11.5度。

賈新興說，從圖中可看到12/28之後預報的分散度明顯擴大，表示不確定性高，預報的最高和最低值範圍，可以從3至16度，range（範圍）很大，也表示不確定性高，需要再多觀察幾天。

▼賈新興貼出ECMWF系集預報台北2米氣溫。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

#跨年和元旦 大家關心的跨年和元旦天氣 目前根據ECMWF的系集預報資料共有52個預報成員 12/30預報臺北中位數的溫度在9度 12/31大約在8.5度 元旦大約11.5度 需要再多觀察幾天 從圖中可以看到12/28之後 預報的分散度明顯擴大 表示不確定性高 預報的最高和最低值範圍 可以從3至16度 range很大 也表示不確定性高 再多觀察幾天

賈新興發佈於 2020年12月21日 星期一
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