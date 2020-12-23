紐籍機師不只去天母　莫凡彼餐廳發聲明：全面大消毒

▲莫凡彼集團聲明。（圖／莫凡彼集團提供）

記者黃士原／台北報導

讓台灣連續253天無本土病例破功的傳染源案765，中央流行疫情指揮中心公布曾赴新光三越天母店、遠東SOGO天母店、好市多南崁店，不過今（23）日再被爆料，案765除以上3處外還曾到北台灣其他地方，而莫凡彼餐飲集團也發出聲明表示已全面大消毒。

莫凡彼集團表示，餐廳12月22日已執行全面大消毒，店內服務人員身體狀況都健康良好，同時也聲明服務人員在防疫期間每日全程戴口罩，客人使用完之餐具及桌面都會全面清洗及消毒，莫凡彼集團也強調，公司對於防疫措施嚴格執行，客人可以安心到店裡消費。

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另外，在天母也有分店的鼎泰豐則表示，以政府公布的資訊為準，會全力配合政府相關單位及百貨防疫政策。鼎泰豐表示，自1月份防疫期間以來，所有同仁都有戴口罩，每天自主量測體溫，體溫超過37.5度就不會進入工作現場。每張桌面在客人使用過後，都會使用酒精進行消毒。此外，每天結業後也都會進行全店環境消毒。

台鐵局針對台北站站區，台北站今日開始，消毒頻率從每2小時1次提升到1小時1次；另臺北站每週四夜間進行全面消毒，已於12/10、12 /17完成站區全面徹底消毒。