韓國巨星來台南跨年演唱　黃偉哲：台南採網路志願實聯制

▲台南跨年活動有韓國巨星孝淵登場，台南市長黃偉哲表示，台南市會超前部署，防疫採網路志願實聯制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全球新冠肺炎疫情逐漸嚴重，台南市也不能大意，台南跨年活動有韓國巨星孝淵登場，預計會吸引不少年輕族群，由於目前中央流行疫情中心並未規定户外活動的網路實聯制辦法，台南市長黃偉哲表示，台南市會超前部署，採網路志願實聯制。

台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心並沒有要求每個縣市在戶外辦理活動要舉辦聯名制，現在疫情嚴峻的程度還沒要到要限制人數，在疫情初期的階段，中央雖沒要求，台南市仍會超前部署，希望大家來做一個志願性實聯制的登記，以便掌握初步的人數，不過採志願制，但如果說中央指揮疫情中心要求全面採用實聯制的話，台南也會遵照辦理。

至於當天的活動，中央都會要求藝人有專用的通道，會不會跟其他人接觸？會不會有獨立的衛生空間？黃偉哲也表示台南都會比照辦理。

黃偉哲說，韓國巨星孝淵目前還在居家檢疫中，她會不會上台，得假設兩種狀況，第一個遵照中央指揮疫情中心的規定，依據它所要求程序來做安排，第二個就算她能夠上台，將來疫情嚴峻的話，台下是沒有人的，我們還是可以舉辦線上的演唱會，這個部份台南已經有備案來做相關的規劃，大家請放心，只要她遵守國人的防疫規定，一切就這樣，如果說她不遵守的話，就像紐西蘭機師一樣，台南還是依照相關規定辦理，對境外的藝人台北還是一視同仁，依照國內的標準來處理。

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