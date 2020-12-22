直男出差鬆筋骨「1.5小時1200元」　按摩妹突喊累了…換椅子繼續

▲第一次遇到按摩師喊累！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「到底我是花錢來按摩，還是聽故事？」一名鋼鐵直男透露，日前去台南按摩，卻發現按1小時與1個半小時都是1200元，他當然秒選後者，結果按到近60分鐘時，師傅突大喊「我累了～」原PO傻眼之餘，只好叫師傅拉椅子過來，「只抓肩膀跟腰就好～」爆笑的經歷曝光後，引發老司機笑壞。

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享一樁奇葩經歷，上周去台南出差，中午退房後，打算去當地的按摩店鬆一下，結果飯店附近就只有2家可選擇，第一家有黑衣人顧店，原PO秒懂「應該是做黑的」，因此朝第2家店邁進。

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到了門口，原PO觀察外觀，認為「跟台北的差不多那種泰式按摩」，走進去後，店員告知1.5小時費用為1200元，以及另一種是1小時1200元。正當原PO納悶，「再怎麼笨也要選一個半小時」，結果雙方確認眼神後，原PO又懂了，1小時是特殊服務，因此趕緊強調「不需要，就給我一個半小時的那種吧...」。

原PO躺上按摩床後，師傅開始熟練活絡筋骨，怎料才按近1小時，師傅突然喊「我累了」，現場氣氛超尷尬，錯愕的原PO一秒清醒，只能回應「那妳拿椅子來坐吧～只抓肩膀跟腰就好～」。

剩下的30分鐘時間，師傅就邊抓肩膀，邊分享她從越南來台灣20年的奇遇記，無奈時間到了，對方還是劈哩啪啦繼續講。原PO翻了無數白眼，內心也只能往好處想，至少肩頸有放鬆一些，但仍不禁苦笑，「到底我是花錢來按摩，還是聽故事？」

▲網友笑暈了！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，底下老司機噴笑，「換你跟他收錢啊，心理輔導要錢欸」、「因為做黑的是你動，她應該會比較輕鬆」、「按摩是副業啦」、「她原本想說幫你打打手槍就完事了，結果遇到鋼鐵直男，害她按到手很酸，突然覺得錢難賺」、「我上次也是跑錯店，小姐一直對我毛手毛腳，幸好我是有節操的人，我跟她說，要就加200，要加500就別談了，妳給我好好按」、「人家本來是躺著賺，你卻硬要人家出力按來扭去，人家當然是累的啊」。