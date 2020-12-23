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國內新增1例新冠肺炎本土病例　台南市跨年強化防疫不停辦

▲台南市長黃偉哲指出，依衛生局評估，台南市跨年晚會活動無需停辦，但須遵循活動期間防疫規範。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，依衛生局評估，台南市跨年晚會活動無需停辦，但須遵循活動期間防疫規範。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為使台南市民在新冠肺炎疫情期間，能在年底的3場跨年活動享有安全、快樂、健康的防疫新生活運動，台南市大型活動將強化防疫措施，台南市衛生局請民眾配合辦理。

台南市衛生局指出，鑒於中央流行疫情指揮中心12月22日公布國內新增1例COVID-19新冠肺炎本土病例，此例感染源是明確的，已經做好事先評估，沒有引發社區的傳播，故台南市跨年晚會活動無需停辦，但須遵循活動期間防疫規範。

室內外活動之防疫規範如下所示：1、參加民眾應室內室外全程佩戴口罩；2、活動會場內避免販售餐飲，且應加強宣導民眾在無法保持社交距離時應避免飲食，倘民眾有飲食需求，應盡量於進入會場前用餐完畢；3、有固定入口之活動會場，請於入口處進行體溫量測及手部消毒，發燒或有疑似COVID-19症狀者不得入場；並盡量採取實(名)聯制；4、加強流動廁所等公共空間之消毒頻率；5、會場應提供充足之洗手設備或手部消毒用品；6、室內會場要有固定位置，不能有自由站位；7、請民眾有居家隔離/檢疫者、或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者及自主健康管理者勿參加戶外大型活動，宜在家休息觀看活動實況轉播，及因症就醫；8、保持室外安全社交距離1公尺，加強洗手消毒頻率及注意咳嗽禮節；9、醫護人員救援應變措施及隔離區；10、經稽查人員勸導仍不配合，可依法舉發開罰新台幣3000元至1萬5000元。

台南市長黃偉哲提醒時序進入秋冬，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍嚴峻，臺灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，齊心守護國人健康；請市民務必配合政府各項防疫措施。如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180諮詢，其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，請上衛生局資訊網瀏覽（https://health.tainan.gov.tw）。

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