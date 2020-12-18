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不捨好友遭罷免　林昶佐號召鳳山人「全力動員挺黃捷」

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▲▼立委林昶佐受訪談關於青山祭相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷的罷免案確定成立，中選會18日宣布明年2月6日舉行投票。對此，身為做為黃捷的好朋友無黨籍立委林昶佐表示相當不捨，更邀請鳳山的朋友當黃捷的後盾。

林昶佐表示，過去強力監督韓國瑜的黃捷，在陳其邁市長補選就任後，也全力捍衛市民的權益，包括從監督路平到要求環保局訂定空污停工標準等，連續獲評比為「十大問政優質議員」，黃捷兢兢業業、沒有愧於高雄市議員的職責，市民有目共睹。

林昶佐批評，韓國瑜荒廢市政，甫上任就拋棄港都、參選總統，最後被高雄人集體唾棄，而黃捷被報復性提案罷免，竟是因為她「對韓市長翻白眼」，甚至性羞辱她「賣弄風騷」，這根本是對年輕世代、對女性政治工作者的霸凌。

不過，林昶佐也說，罷免制度是民主的一環，我們必然尊重，但深信台灣勇於面對這種挑戰，全力守護優質議員，更是民主價值的展現，「請鳳山的朋友當黃捷的後盾，請挺台灣挺民主的朋友們全力動員！」

面對罷免危機，黃捷也透過臉書對外回應，「蕃薯不驚落土爛」，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。高雄，從不畏懼做出選擇；相反的，投票是高雄人引以為傲的武器，曾經打過的光榮戰役。並邀請選民，明年2月6日，請大家再站出來一次，做個驕傲勇敢的高雄囡仔。

▼高雄市議員黃捷罷免案成立。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市議員黃捷罷免案成立。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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