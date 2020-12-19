反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央選舉委員會18日會議審查通過黃捷罷免案，宣告該案成立，同時決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。對此，黃捷第一時間回應「蕃薯不驚落土爛，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮」，事隔一天她又於臉書號召「挺捷志工隊」，招募志工和監票尖兵，黃捷坦言確實有些緊張，2月6日就是她的一場考試，市民要為她的表現打分數。

▲黃捷招募「挺捷志工隊」 。（圖／翻攝黃捷臉書）

高雄市議員黃捷的罷免案確定成立，中選會18日宣布明年2月6日舉行投票。事隔一天，黃捷決定於臉書開始招募「挺捷志工隊」，不僅徵求懸掛海報看板的地點，以及招募到街頭宣講、以及監票的志工。

她在臉書回憶起2018年，當時她才25歲，感嘆說：「沒有政治背景與財力的普通素人懷著滿腔理想與熱情參選市議員，雖然選舉過程中吃盡苦頭，被嘲笑沒錢沒背景還想選舉，但好在有許多志工陪我上街打前鋒，我們一起用最樸實也最辛苦的方式打選戰，進入市議會後我每一天都兢兢業業、恪盡職守，付出所有時間心力，為的就是希望大力推動市政進步，以報答栽培我的鳳山。

而如今挑戰再一次襲來，我不會畏懼更不會氣餒，只會更努力更勇敢地面對這一次的考驗，同時，我需要更多的戰友，懇請支持我的朋友站出來，加入志工隊，再次與我並肩一起作戰，陪我度過這個難關！」

黃捷接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這場選舉會正面對決，她希望支持者可以站出來投不同意票，這也是為她這幾年的政治生涯打成績的機會。被問到是否會擔心罷免投票？她笑說，確實有一些，但就像是面對一場考試的緊張，對自己努力做事問心無愧，適不適任就交由鳳山市民來打成績，黃捷也說「會承擔這次的考驗！」

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