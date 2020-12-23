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苗栗獨居翁手拿藥包昏厥客廳　警路過查覺異狀救一命

▲葉姓獨居老翁，突然昏倒在客廳裡，所幸被經過的員警發現協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉姓獨居老翁，突然昏倒在客廳裡，所幸被經過的員警發現協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉1名葉姓獨居老翁，日前不知原因竟昏倒在客廳椅子上；碰巧大河所所長經過時，發現裡頭燈光昏暗，並大聲喊叫卻無人回應，隨即上進入屋內，經打開客廳查看下，發現老翁失去知覺，手持藥袋呆滯坐在椅子上，立即通知救護車協助送醫，經送醫後無生命危險。

大河派出所所長古雲泉表示，日前晚間6時許處理案件欲返所，經過大河村葉姓獨居老人住處時，發現燈光比起往常昏暗，隨即向附近鄰居詢問，附近鄰居表示下午都未見老翁出現，遂在屋外呼喊均無人應聲，馬上進入屋內，才發現老翁已經昏倒在客廳。

據警方調查，70歲葉姓老翁獨自1人居住在三灣鄉大河村，有2個女兒及兒子偶爾回家探視父親，次女在馬祖服志願役士兵，曾打電話至派出所，請求警方如果有巡至父親住處時，協助關心她的父親，故大河所員警行經該處時均會適時前往關心。

頭份警分局長何孟宗呼籲，獨居長者應定時與家人朋友保持聯繫，若家人或朋友在特定時間聯繫不上時，就該提高警覺前往查看或以電話協請警消人員到場，以確保長者安全。

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