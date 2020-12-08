　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗栗嬤出門拿藥走8公里癱坐站牌下　警帶回派出所助返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲8旬嬤7日上午獨自外出迷路，警方將她帶回查明身分後，請家人前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗市1名8旬嬤，7日上午獨自外出迷路，警方將她帶回查明身分後，請家人前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名80歲的邱姓老嫗，7日上午7時許吃完早餐後，獨自外出到苗栗市衛生所拿高血壓藥，因年事已高，且對於路況不熟悉，一路從苗栗市家中走到8公里外的公館地區，最後體力不支只好坐在公車站牌下，路人察覺有異，疑似走失老人，報警前往處理，經員警多方查證後，查出老嫗女兒連絡方式通知到所帶回照顧。

公館分駐所所長吳國基、警員彭詠亭接獲民眾報案稱，有名老婦坐在公館1處站牌下，員警立即前往該地點查看，發現老婦坐在地上休息。員警趨前關心瞭解，因該名老婦年事已高，加上有些失智情形，無法明確陳述年籍資料及家屬聯絡方式，又該處來往車輛眾多，員警先讓老婦坐上巡邏車，再將她回派出所休息，並且提供飲水供其食用。

警方再以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，終於查出老婦的年籍資料，並通知其女兒到所帶回照顧。其女兒表示，平時都由其陪同母親外出，當日母親吃完早餐後獨自外出並未告知她，以為母親只是在附近走走，沒想到竟走到8、9公里遠外的公館市區，可能因體力不支只好坐在地上坐著休息，幸好有路人發覺幫忙報案，見到母親安全無虞，也卸下心中的擔憂。

苗栗警分局長楊贊鈞也呼籲，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家。

Her今天推出「舒酸定強化琺瑯質牙膏」110g、買3送1，原價756元，特價288元。

►國旅大爆發！雪霸入園申請飆增3萬人　山難同步創新高年增34人

ET快訊
快訊／釣客落水自行上岸　2同伴下水搶救反溺斃
睡覺被盜刷信用卡　吳淡如揪「住飯店漏洞」破解
奧運又砍掉棒球！　國際奧會決議2024年取消
凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺路人看傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保佑花蓮免受病毒侵擾！徐榛蔚拜神祈福　1天走訪25座宮廟

苗栗嬤出門拿藥走8公里癱坐站牌下　警帶回派出所助返家

台南凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺　路人傻眼

真惬意！桃園蘆竹大竹圖書館讀書　還可欣賞六股埤塘夜景

桃園消防局執行防疫醫療後送任務重　徐國勇、鄭文燦頒發獎勵金

南崁溪水汴頭水質淨化系統完工　日處理3,000噸污水削減75%污染

順澤宮神帽再展神威　挪威選手伊登鐵人三項三度奪冠

2年內7起3死！　屋頂作業高危險桃園勞檢處籲落實防墜措施並通報

桃市捷工局遷水利會舊大樓　邱奕勝：第二行政園區興設暫無迫切性

有夠讚！　台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」種出香甜大西瓜

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

保佑花蓮免受病毒侵擾！徐榛蔚拜神祈福　1天走訪25座宮廟

苗栗嬤出門拿藥走8公里癱坐站牌下　警帶回派出所助返家

台南凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺　路人傻眼

真惬意！桃園蘆竹大竹圖書館讀書　還可欣賞六股埤塘夜景

桃園消防局執行防疫醫療後送任務重　徐國勇、鄭文燦頒發獎勵金

南崁溪水汴頭水質淨化系統完工　日處理3,000噸污水削減75%污染

順澤宮神帽再展神威　挪威選手伊登鐵人三項三度奪冠

2年內7起3死！　屋頂作業高危險桃園勞檢處籲落實防墜措施並通報

桃市捷工局遷水利會舊大樓　邱奕勝：第二行政園區興設暫無迫切性

有夠讚！　台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」種出香甜大西瓜

中職／林威助準備上來了！兄弟吉祥物：我先揪姊躲起來

天花板漏水了！「接漏神器一黏」秒止住　網笑炸：掉了是水滿嗎

「用關台標準看其他台」高嘉瑜獻唱替中天加油　王浩宇轟：妳夠了

「感謝婆婆救了我」人妻千字嘆親媽為錢踢開3女兒　爸死前曝鐵證

雙上櫃品牌　打造南港稀有純住宅地標

「刺激性氣體」突現山西2個城市！民眾聞後不適　懷疑是催淚彈

鮨增田台北開幕周年！壽司之神得意門生來台與駐店主廚四手聯烹

打小放大？業者批央行打房令未中靶心　「炒作根源」恐成漏網魚

人行副行長：加快「法定數位貨幣」的研發和試驗

聚餐想帶「別人老婆」！老總嚇歪急勸...電話喊1字劇情神反轉

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

南投新地標！「天空之星」設計圖曝光

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

順澤宮神帽顯神威　伊登三度奪冠

桃園執行防疫醫療後送　獲頒獎勵金

南崁溪水汴頭水質淨化系統　試運轉

即／國道彰化段車翻覆　駕駛送醫

「尚介肥」種出香甜大西瓜

桃市府捷工局　遷入水利會舊大樓

校園災難26死　隔34年宿舍仍貼符

屏東森林護管員放榜　大學森林系佔6成

更多熱門

相關新聞

婦人持拐杖呆坐　暖警照護帶回派出所

婦人持拐杖呆坐　暖警照護帶回派出所

彰化縣溪湖警分局媽厝派出所巡佐陳鴻鈞、警員邱志平日前傍晚執行巡邏勤務時，在媽厝里海豐路附近發現一名戴紅色毛線帽婦人手持柺杖呆坐在空地旁，前往關懷但婦人無法明確表達身分，又怕她肚子飢餓，員警見天色漸暗天氣轉涼，將她帶回所內照顧，並購買便當先讓她食用。

工人摔8F慘死留妻兒　暖警不掏腰包助15萬元

工人摔8F慘死留妻兒　暖警不掏腰包助15萬元

小客車突爆胎　位處山區身障駕駛傻眼

小客車突爆胎　位處山區身障駕駛傻眼

7旬翁參香體力不支　警幫找回家路

7旬翁參香體力不支　警幫找回家路

嘉義阿伯赴桃園做筆錄　返鄉錢不夠警秒掏千元相贈

嘉義阿伯赴桃園做筆錄　返鄉錢不夠警秒掏千元相贈

關鍵字：

8旬嬤迷路警政查詢系統暖警

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

世界冠軍福灣巧克力因「1篇網文」惹鄉民抵制

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

劉寶傑炸裂飆罵：「我是艋舺人」三天沒睡！

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面