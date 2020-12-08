苗栗嬤出門拿藥走8公里癱坐站牌下　警帶回派出所助返家

▲苗栗市1名8旬嬤，7日上午獨自外出迷路，警方將她帶回查明身分後，請家人前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名80歲的邱姓老嫗，7日上午7時許吃完早餐後，獨自外出到苗栗市衛生所拿高血壓藥，因年事已高，且對於路況不熟悉，一路從苗栗市家中走到8公里外的公館地區，最後體力不支只好坐在公車站牌下，路人察覺有異，疑似走失老人，報警前往處理，經員警多方查證後，查出老嫗女兒連絡方式通知到所帶回照顧。

公館分駐所所長吳國基、警員彭詠亭接獲民眾報案稱，有名老婦坐在公館1處站牌下，員警立即前往該地點查看，發現老婦坐在地上休息。員警趨前關心瞭解，因該名老婦年事已高，加上有些失智情形，無法明確陳述年籍資料及家屬聯絡方式，又該處來往車輛眾多，員警先讓老婦坐上巡邏車，再將她回派出所休息，並且提供飲水供其食用。

警方再以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，終於查出老婦的年籍資料，並通知其女兒到所帶回照顧。其女兒表示，平時都由其陪同母親外出，當日母親吃完早餐後獨自外出並未告知她，以為母親只是在附近走走，沒想到竟走到8、9公里遠外的公館市區，可能因體力不支只好坐在地上坐著休息，幸好有路人發覺幫忙報案，見到母親安全無虞，也卸下心中的擔憂。

苗栗警分局長楊贊鈞也呼籲，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家。

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