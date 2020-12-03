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外籍客單騎遊台「矖到快昏厥」　花蓮警送飲水香蕉再出發

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▲員警發現丹丹精疲力盡，主動邀至派出所歇息，並提供香蕉及飲水補充體力。（圖／玉里分局提供，下同）

員警發現丹丹精疲力盡，主動邀至派出所歇息，並提供香蕉及飲水補充體力。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

11月底的秋冬時節，在秋老虎的發威下，絲毫感不出一點寒意，就如夏季的陽光一樣炙熱。日前一名外國遊客騎乘著腳踏車在台23線5公里處徘徊，其額頭上冒著汗水，汗流浹背，花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所值班員警林秉宏發現後，立刻請外國朋友進來派出所休息。

該名外國遊客叫做丹丹，來自中東國家以色列，因友人與其分享過台灣的美景，其已嚮往許久，故專程來台騎乘腳踏車體驗台灣好風景。

▲員警發現丹丹精疲力盡，主動邀至派出所歇息，並提供香蕉及飲水補充體力。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼來自以色列的丹丹感受到台灣警察的貼心與熱情，開心與員警合影留念。

丹丹表示，他的朋友稱台灣的警察非常熱情，總是把來自異國的遊客當作朋友及家人般的招待；此次前來，從台東縣東河鄉騎到花蓮縣富里鄉，途中剛好水壺裡的水喝完，沿途幾乎又都是山區，鮮少看到住家，恰巧又碰到炎熱的天氣讓其口渴難耐，在疲憊不堪時，幸逢台灣波麗士熱情地協助至派出所裡休息，讓身在異鄉的遊子真的很欣慰。

▲員警發現丹丹精疲力盡，主動邀至派出所歇息，並提供香蕉及飲水補充體力。（圖／玉里分局提供，下同）

永豐派出所所長鍾日順表示，丹丹獨自一人騎乘腳踏車從宜蘭出發，沿著台北一路南下恆春再北上至花東，途中歷經氣候多變，沒想到在東部遇到炎熱天氣。同仁發現丹丹精疲力盡，便主動邀其至派出所歇息，並提供香蕉及飲水補充體力；另考量丹丹隻身一人，東部夜晚的道路較為昏暗，為防止路途中可的意外狀況，主動提供電話號碼讓其安心享受台灣的美景。

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