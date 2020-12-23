　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭籍機師（案765）不僅在航程期間拒戴口罩咳全程，還在自主健康管理期間趴趴走，甚至刻意隱瞞接觸史，種種不配合的行為直接點燃全台民眾怒火。然而，雖然隱瞞接觸史的部分可以依照《傳染病防治法》開罰6萬至30萬元，違規趴趴走的部分卻無法開罰，拒戴口罩的行為也因為不符規定要件，難以進行裁罰。

▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲同班機師指稱，案765全程一直都在咳嗽。（資料照／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

案765曾在12月12日與本國籍30多歲女機師、20多歲日本籍機師於同航班上工作，3人長時間待在密閉空間，他明明已經出現咳嗽等相關症狀，卻不肯戴口罩，最終導致3人接連確診新冠肺炎。接著，他在接受疫調期間，聲稱無法回想確切的活動史，也從未提及曾與案771廣達集團女員工接觸，直到後來警政單位調查活動軌跡，才揪出兩人曾密切往來5天。

對於隱匿活動史、接觸史的部分，陳時中表示可以依據《傳染病防治法》第43條開罰，如果的確有拒絕、規避或妨礙等情事，衛生單位也可以依同法第67條第1項第3款規定，處以6萬至30萬元罰鍰。然而，航程期間未戴口罩的部分，陳時中坦言，因為案765是機長，沒有人敢勸他，加上規定是要「經勸導後沒有改善」才能裁罰6萬至30萬元，這部分在開罰方面可能會比較困難。

▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

至於違規趴趴走的部分，根據指揮中心規定，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機師入境後需居家檢疫3天，客艙組員或機務人員需居家檢疫5天。案765完成3天居家隔離後，隔日隨即與案771到處趴趴走，相當於在自主健康管理期間違規，不過，這部分原則上都是交由航空公司進行處分。

而依據《傳染病防治法》第62條規定，「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」，但當時案765尚未確診染疫，恐怕也很難處以刑責。

相較於台灣，12月初越南胡志明市也有一名英文老師與越南航空空服員接觸後確診，當時該名空服員也是在自主隔離期間違規趴趴走，事情曝光後不僅受到公司懲處，後續恐怕還得面臨刑事起訴。對此，交通部長林佳龍強調，近日會與相關單位進行會商，要求民航局確實控管航空公司嚴加落實防疫措施，若有監管漏洞將進行究責，情節嚴重者，不排除對未落實防疫規定的業者提出限縮航班等行政處分，以免再度發生類事件。

▼SOGO天母店22日提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
快訊／雨區擴大！4縣市大雨　鄭明典提醒「跨年冷氣團」
廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰社區邊緣
雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰到社區邊緣

陳時中：廣達集團女員工恐成社區威脅　2大觀察重點25日是關鍵

廣達集團女員工遭獵巫「ㄈㄈ尺誤國」　議員護航：交友自由非原罪

名律師「神辯護」廣達集團女員工　0本土破功！笑封「護國小三」

紐籍機師再爆住負壓病房發脾氣　關鍵對話公開！控假報告逼入院

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　「鋒面來襲全台雨」平安夜先冷一波

忘鎖門悲劇！陌生女「霸王硬上車」V字卡位　他氣炸：玻璃都腳印

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰到社區邊緣

陳時中：廣達集團女員工恐成社區威脅　2大觀察重點25日是關鍵

廣達集團女員工遭獵巫「ㄈㄈ尺誤國」　議員護航：交友自由非原罪

名律師「神辯護」廣達集團女員工　0本土破功！笑封「護國小三」

紐籍機師再爆住負壓病房發脾氣　關鍵對話公開！控假報告逼入院

寒流陪跨年？台北恐探8.5度　「鋒面來襲全台雨」平安夜先冷一波

忘鎖門悲劇！陌生女「霸王硬上車」V字卡位　他氣炸：玻璃都腳印

斜坡停車「輪胎都歪的」？打錯方向小心車輛滑落傷害大

心臟手術後要少喝水？　什麼都不做心臟會廢掉！醫師教日常保養原則

2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

耶誕節咖啡優惠這樣買！　星巴克、丹堤買一送一　85度Ｃ第二杯20元

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

27歲就變千萬CEO！　雞排妹副業才做4個月「狂賺3000萬」…8年翻身

你吃過「紅豬公」嗎？高雄僅存小豆苗老闆：秤重零嘴「吃回憶」

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

「用柏金包裝榴槤，古馳包裝大閘蟹」出手海派！周揚青家世再被挖

高雄駕駛等紅燈垃圾隨手丟窗外！　下秒賓士男「開車門撿起」霸氣丟回

生活熱門新聞

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

紐籍機師引眾怒　長榮官網遭灌爆

紐籍機師再爆住院發脾氣　對話公開

零確診破功

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

耶誕城活動停辦！他列出「歷史時間軸」一看不妙

台灣防疫人員　1天找到親密案771

廣達集團女員工遭獵巫　議員：交友自由非原罪

更多熱門

相關新聞

0本土破功緊接耶誕跨年　醫揭真正安全時間：又一波考驗

0本土破功緊接耶誕跨年　醫揭真正安全時間：又一波考驗

案765紐西蘭籍長榮機師確診新冠肺炎，還與廣達集團女員工（案771）密切往來5天，導致台灣時隔253天再次出現本土案例。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，從12日起要連續28天無本土病例，這次的事件才能落幕；但這28天中將經歷聖誕節、跨年、和元旦群聚活動，「所以我覺得真正安全的時間將是2021/1/1起的28天後，也就是1/29後。」但他也說，1/29後將面臨的台商返鄉衝擊，「若大家還是沒有嚴肅正視防疫習慣，現在世界上許多國家的慘況就是台灣未來的風景。」

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

案771成社區威脅？2大重點25日是關鍵

案771成社區威脅？2大重點25日是關鍵

法對英重開邊境！須提「72小時陰性證明」

法對英重開邊境！須提「72小時陰性證明」

紐籍機師再爆住院發脾氣　對話公開

紐籍機師再爆住院發脾氣　對話公開

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎長榮機師

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面