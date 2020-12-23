紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭籍機師（案765）不僅在航程期間拒戴口罩咳全程，還在自主健康管理期間趴趴走，甚至刻意隱瞞接觸史，種種不配合的行為直接點燃全台民眾怒火。然而，雖然隱瞞接觸史的部分可以依照《傳染病防治法》開罰6萬至30萬元，違規趴趴走的部分卻無法開罰，拒戴口罩的行為也因為不符規定要件，難以進行裁罰。

▲同班機師指稱，案765全程一直都在咳嗽。（資料照／記者沈繼昌攝）

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案765曾在12月12日與本國籍30多歲女機師、20多歲日本籍機師於同航班上工作，3人長時間待在密閉空間，他明明已經出現咳嗽等相關症狀，卻不肯戴口罩，最終導致3人接連確診新冠肺炎。接著，他在接受疫調期間，聲稱無法回想確切的活動史，也從未提及曾與案771廣達集團女員工接觸，直到後來警政單位調查活動軌跡，才揪出兩人曾密切往來5天。

對於隱匿活動史、接觸史的部分，陳時中表示可以依據《傳染病防治法》第43條開罰，如果的確有拒絕、規避或妨礙等情事，衛生單位也可以依同法第67條第1項第3款規定，處以6萬至30萬元罰鍰。然而，航程期間未戴口罩的部分，陳時中坦言，因為案765是機長，沒有人敢勸他，加上規定是要「經勸導後沒有改善」才能裁罰6萬至30萬元，這部分在開罰方面可能會比較困難。

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

至於違規趴趴走的部分，根據指揮中心規定，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機師入境後需居家檢疫3天，客艙組員或機務人員需居家檢疫5天。案765完成3天居家隔離後，隔日隨即與案771到處趴趴走，相當於在自主健康管理期間違規，不過，這部分原則上都是交由航空公司進行處分。

而依據《傳染病防治法》第62條規定，「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」，但當時案765尚未確診染疫，恐怕也很難處以刑責。

相較於台灣，12月初越南胡志明市也有一名英文老師與越南航空空服員接觸後確診，當時該名空服員也是在自主隔離期間違規趴趴走，事情曝光後不僅受到公司懲處，後續恐怕還得面臨刑事起訴。對此，交通部長林佳龍強調，近日會與相關單位進行會商，要求民航局確實控管航空公司嚴加落實防疫措施，若有監管漏洞將進行究責，情節嚴重者，不排除對未落實防疫規定的業者提出限縮航班等行政處分，以免再度發生類事件。

▼SOGO天母店22日提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）