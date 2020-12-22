旭富製藥「存放44種毒物」未遭波及　環保局監測：不幸中的萬幸

▲桃園旭富製藥廠大火持續第三天，市府環保局人員22日在火場四周進行空氣品質監測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市旭富製藥大火延燒至22日近中午才被撲滅，但仍有桃園紙廠還有殘火延燒中，消防人員持續處理中，市府環保局長呂理德會勘時表示，旭富曾向市府申請44種毒性物質，但所幸存放在較高層倉庫裡未遭大火波及，「這是不幸中的萬幸」，環保人員正24小時監控廠區周圍空氣與水質檢測，截至目前為止，空氣品質與廠區廢水水質都在良好與正常值之間。

▲桃園旭富製藥廠大火持續第三天，市府環保局長呂理德等人員22日在旭富製藥工廠勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

旭富大火延燒已逾48小時，前兩天大火引發濃煙，還一度波及桃園國際機場，鄰近5公里範圍都看得到濃煙直衝雲霄，市府環境保護局長呂理德上午趕往旭富製藥廠區會勘，受訪時指出，旭富曾向市府申請存放44種毒性物質，所幸這些毒物存放在廠區較高層倉庫中，未遭大火波及，「這是不幸中的萬幸」。

▲桃園旭富製藥廠大火持續第三天，市府環保局長呂理德表示，旭富向市府申起44種毒性物質存放，還好未遭波及。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂理德說，大火發生第一時間，環保局調出旭富曾申請44種毒性物質存放，還好都放在廠區右前方，環保局查出並未被火勢波及，否則這些毒性化學物質若燒起來，毒物散發會更嚴重。

環保局在火警發生後，立即啟動空氣、水質監測，稽查人員隨身攜帶監測設備在廠區四周監測，同時向環保署調度一個24小時連續間測設備放在鄰近竹圍國小，市民可24小時在網路查到即時訊息，其中海湖國小污染指標從剛開始的76、77，目前已降到46左右接近正常；水質監測部分，呂理德強調，目前維持一天2次廢水採樣，火警剛開始時水質酸鹼值（PH值）呈現較酸性，目前已呈現較中性，並未檢驗出其他物質且都在控制中。

▲桃園旭富製藥廠大火持續第三天，市府環保局人員21日晚間在火場附近進行廠區廢水監測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局說，事發後，除事故點周邊持續監測總揮發性有機物，並同步督導與協助旭富公司處置消防廢水與與第八岸巡隊共同布置5道吸油棉索，防止廠區廢水排放至下游；經監控後，事故點總揮發性有機物已從事發當下的1.8 ppm降至0.6 ppm。另下風處的竹圍國小設置監測點在上午空氣品質指標（AQI）維持在「普通」與「良好」之間；事故點下游河川水體酸鹼度維持在中性，水質尚無異常，消防廢水21日上午已抽除116噸，目前2台水車持續在現場待命中。

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