旭富大火3萬坪狂燒45小時！「川普」連夜為勇消送雞排+提神飲料

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，消防局第三大隊輪班灌救，慈濟志工進入火場義務煮薑湯為打火弟兄打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園旭富製藥大火也燒出人性光輝面！桃園市消防局第三大隊出動逾4百人次警義消持續2天2夜逾45小時在火場灌救，但民眾善心人士與慈濟志工也進駐火場捐贈雞排、飲料等物資與協助煮薑湯，為打火弟兄打氣加油，以感謝他們為守護市民家園默默奉獻心力。

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，消防局第三大隊輪班灌救，隊員們累了就席地休息打盹培養體力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第三大隊在大隊長殷明坤、副大隊長陳仲文等人指揮下，連續2天2夜在旭富大火5個廠區輪班灌救，因燃燒面積廣達3萬餘坪，除其他大隊支援外，主要灌救區仍由第三大隊38人負責輪班搶救，消防隊員累了就席地而坐或打盹休息，等休息過了再上場灌救，相當耗費體力。

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，消防局第三大隊輪班灌救，貌似「川普」熱心民眾捐贈雞排予康貝特等提神影料，感謝隊員們辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，這兩天持續有熱心民眾捐贈雞排、飲料、便當等物資，21日晚上就有貌似「川普」市民贈送雞排予康貝特提神飲料，為隊員們打氣，以感謝打火弟兄守護市民家園安全，打火弟兄們還大喊「謝謝川普」，為打火現場帶來歡笑。

此外，慈濟志工也進駐幫忙煮薑湯，讓打火弟兄們在寒風夜裡能暖暖身子，不被寒風吹拂受寒，志工們忙著清洗生薑、切煮成片後熬煮成熱騰騰的薑湯，讓隊員們隨時都能保持最佳狀態。

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