旭富自損8億　倒楣4工廠損失10億！只準備3千萬賠鄰居遭譙翻

▲旭富大火損失慘重！（圖／胡姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園機場附近的蘆竹區旭富製藥驚傳爆炸大火，由於現場有禁水性化學物品，加上強風助長火勢，火勢延燒到隔壁桃園紙廠、東陽精機、國晟工業、鴻利針織等4家工廠，遭延燒的4家工廠，21日上午在消防局山腳分隊與旭富進行首次協商，除了旭富粗估損失8億，其餘工廠損失粗估共近10億元，後續將向旭富求償！

▲旭富大火延燒緊鄰廠房。（圖／翻攝自消防局）

以做瓦楞紙及面紙為主的桃園紙廠，因緊鄰旭富，負責人說，爆炸第一時間鋼條碎物就噴進廠房，廠內的紙張成品和原料，遇到高溫瞬間燒起來，瞬間工廠也立即火海；緊鄰桃園紙廠隔壁的東陽精機，是國內唯一有能力製造特殊型染整機械的製造商，亦因旭富爆炸讓整個廠房受損，21日完全停工無法生產，由於是特殊機械，損失粗估2.5億。

旭富爆炸大火的威力太可怕！與旭富隔了兩間廠房的國晟工業，也遭到飛過來的火屑，及後面的鴻利針織燒過來，雖只有部分廠方受損，損失也千萬，但復工卻已受影響；鴻利國際針織離旭富最遠，卻因強風把火屑帶進屋頂燒穿塑膠棚，廠內都是不織布、布匹等易燃物，整個廠房燒坍損失估計2億多。

4家遭受延燒的工廠受損情況不一，在上午第一次協商求償中，對於旭富表示準備3千萬賠鄰損，都表示難以接受。

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