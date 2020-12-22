現場畫面曝！旭富驚天火延燒Day3　怪手＋水線「清理戰場」防再爆

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，桃園市消防局目前正對遭波及的東洋機電等公司進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司旭富製藥大火進入第三天，桃園市消防局第三大隊打火弟兄們輪班已逾45小時，桃園市消防局指出，目前針對鄰近東洋機電等公司進行殘火處理，預估下午過後可望撲滅；此外，包括旭富在內共5家廠商財損估計可能逾18億元，桃園市政府勞檢處21日已勒令旭富生產線停工，市府環保局今天將配合環保署毒化災資訊小組進行後續處理。

▲桃園旭富工廠大火進入第三天，消防人員目前正進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市旭富製藥20日中午發生大火後，因廠房堆積化學藥物爆炸，引發火勢波及鄰近4家工廠， 今天上午消防局打火弟兄仍持續在隔鄰的桃園紙廠、鴻利紡織廠進行殘火處理中，大火延燒已超過45小時，消防局預估下午可望撲滅。

▲桃園旭富製大火第三天，消防人員進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局第三大隊副大隊長陳仲文說，目前桃紙、鴻利公司仍又殘火正處理中，旭富製藥火勢熄滅，但消防局同仁仍在現場監控中，後續將由環保署毒化災資訊小組、市府環保局等人園配合廠商後續進行處理。

▲桃園旭富製大火第三天，消防局打火兄弟進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據消防局表示，這次旭富工廠大火，造成約1死1傷，5家工廠燃燒面積逾3萬4千多平方公尺，財損粗估旭富製藥約8億元，桃園紙廠4億元、鴻利紡織2.8億元、東陽精機2.5億元、國晟工業約2千萬元，其他尚有相關公司辦公室受損等災損金額，合併總計已逾18億元。

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