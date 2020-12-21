　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出租廠房土地遭棄置廢棄物　地主遭判刑1年半追繳4.5萬

▲地主將廠房租人，卻被棄置廢棄物，遭判刑還被追繳不法所得，屏東縣環保局籲土地所有注意，以免得不償失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲地主將廠房租人，卻被棄置廢棄物，遭判刑還被追繳不法所得，屏東縣環保局籲土地所有注意，以免得不償失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前發生民眾承租土地任意堆置處理廢棄物遭屏東縣政府環境保護局查獲，移送司法機關偵辦，並被屏東地方法院依違反廢棄物清理法判處有期徒刑1年6個月，並追徵不法所得4萬5000元。環保局提醒民眾出租閒置農地或廠房，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免出租給不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失。

▲地主將廠房租人，卻被棄置廢棄物，遭判刑還被追繳不法所得，屏東縣環保局籲土地所有注意，以免得不償失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼棄置廢棄物、攔查車輛。

▲地主將廠房租人，卻被棄置廢棄物，遭判刑還被追繳不法所得，屏東縣環保局籲土地所有注意，以免得不償失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

環保局表示，近來多次查獲不肖業者利用人頭與地主承租土地或廠房，將廢棄物棄置土地或廠房後就不見蹤影，造成地主可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失，呼籲民眾出租閒置農地或廠房，務必注意，以免觸法。

另為嚴密阻絕境外的非法棄置廢棄物入侵，環保局持續展開「天羅地網」專案執行計畫，每周不定時不定點與警察局在聯外道路及橋樑進行車輛攔檢，今年共出動攔查人力480人次、攔查26件次。另採用最新科技執法技術，透過移動式電眼監控搭配智慧臉部對焦及自動車牌辨識系統揪出非法棄置行為人，告發125件，裁罰金額共新台幣36萬7800元。

環保局長顏幸苑表示，環保局與司法單位合作建立打擊環保犯罪模式，民眾不要有僥倖的心態任意棄置廢棄物，也呼籲民眾若發現有污染行為，立即撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物污染環境行為，共同守護環境品質。

▲Her今天推出雅詩蘭黛「新版小棕瓶」特潤超導全方位修護露，50ml原價3950元，特價1990元

ET快訊
高雄2屁孩「家樂福尿尿」噴濕貨架！　被肉搜身份曝光
快訊／韓男團成員被爆「習慣性呼麻」！入伍疑為躲避調查
快訊／陽明山牛群暴斃　死因出爐
快訊／台中死亡車禍！　2車擦撞「起火狂燒」…1死1傷
深夜「差5元」困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來　結局
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義大林安親班廂型車與小貨車相撞　4國小學童受傷

酒店經紀遭擄觀音山「皮帶綁樹」凌虐致死　2嫌依殺人罪起訴

次子喪葬費欠債還不出與妻口角　莽男縱火燒死大兒子遭判13年

快訊／台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

吃掉老公好友！人妻求「身體安慰」撩短裙…狂啪35次嬌喊：安母～

車禍進加護病房一周　中市議員張玉嬿明開刀：幫我祝禱吧

獨／最衰車主！636萬買保時捷放租14天遭盜賣　3年官司逆轉判輸

出租廠房土地遭棄置廢棄物　地主遭判刑1年半追繳4.5萬

快訊／勞動基金炒股案風暴擴大　統一投信資深副總遭搜索約談

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

嘉義大林安親班廂型車與小貨車相撞　4國小學童受傷

酒店經紀遭擄觀音山「皮帶綁樹」凌虐致死　2嫌依殺人罪起訴

次子喪葬費欠債還不出與妻口角　莽男縱火燒死大兒子遭判13年

快訊／台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

吃掉老公好友！人妻求「身體安慰」撩短裙…狂啪35次嬌喊：安母～

車禍進加護病房一周　中市議員張玉嬿明開刀：幫我祝禱吧

獨／最衰車主！636萬買保時捷放租14天遭盜賣　3年官司逆轉判輸

出租廠房土地遭棄置廢棄物　地主遭判刑1年半追繳4.5萬

快訊／勞動基金炒股案風暴擴大　統一投信資深副總遭搜索約談

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

KID生日大膽提出「奇怪要求」　許富凱一聽翻白眼：是誰的場子？

女星認了當小三「時隔2年再道歉」　正宮怒批反胃：我被耍得團團轉

「史努比夜燈」還能當音樂盒！暖黃光照著Q版查理布朗充滿溫馨

上緯新能源苗栗風場環評起跑　爭取第三階段區塊開發門票

「平成怪物」松坂大輔40歲繼續打　扣薪1千萬與西武獅續約

英變種病毒失控擴散！入侵荷澳等5國　他驚曝：法國可能已淪陷

2020十大藝文新聞「藝FUN券」奪冠！文化部長換人、音樂家染疫入榜

三大名師推薦6檔熱門潛力股！電動車聯盟概念、一櫃難求股　各擁題材

嘉義大林安親班廂型車與小貨車相撞　4國小學童受傷

橫濱等身大「鋼彈」揭幕　獲得2項金氏世界紀錄

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

BMW重機撞橋墩　騎士噴飛爆頭慘死

恐怖房東追10年鐵鎚爆門　她求重刑

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

旭富火燒整夜　消防員累癱躺路邊睡

更多熱門

相關新聞

岡山工業地夯　台灣第一家摩托車製造商3.45億搶下2000坪

岡山工業地夯　台灣第一家摩托車製造商3.45億搶下2000坪

根據最新實價登錄資料，今年10月岡山有筆總價3.45億元的工業地交易，買方三陽工業是首次南下取得營運用地，而今年實價登錄揭露岡山土地交易總價的前4名都在灣裡西段，總價也都突破2億元。房仲指出，該區段目前已是工業廠房聚集地，今年地價上漲約2成。

屏東縣警局交通隊2021年試辦電子罰單

屏東縣警局交通隊2021年試辦電子罰單

上月剛退休！前南科管理局長罹癌病逝享壽62歲

上月剛退休！前南科管理局長罹癌病逝享壽62歲

台南學甲農地爐碴案公開查證採驗

台南學甲農地爐碴案公開查證採驗

台灣米爆含重金屬鎘！今年5件超標已銷毀

台灣米爆含重金屬鎘！今年5件超標已銷毀

關鍵字：

廠房農地環保局租用廢棄物環保局局長顏幸苑

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面