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「開放萊豬比吃毒更恐怖」　蘇偉碩：萊劑是添加物比毒品更難管理

▲▼蘇偉碩醫師訪沈智慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇偉碩醫師訪沈智慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

距離萊豬行政命令表決日只剩2天，國民黨前立委沈智慧仍持續在立法院前靜坐，要求當天記名表決，前榮總醫師蘇偉碩22日下午前往探視，對於吃萊豬是否跟慢性吃毒一樣恐怖，蘇偉碩表示，萊克多巴胺與一般毒品不同，因為不是人或動物的藥物，而是添加物，因此醫學界並沒有長期追蹤的相關研究，管理上比毒品更困難，直言「政府比讓人民慢性吃毒更恐怖。」

沈智慧為反對萊豬進口，絕食逾97小時全身癱軟、血壓不穩送醫，昨出院後宣布「野薑花2.0」正式啟動，沈智慧除了持續以靜坐方式表達反對萊豬、記名投票的訴求，也積極拜訪在野黨尋求奧援。

蘇偉碩22日下午前往靜坐現場替沈智慧加油打氣，他表示，政府比讓人民慢性吃毒更恐怖，因為一般毒品都有大量人在非法使用，醫學界也知道這些毒品對於人體短期、長期的反應，但萊克多巴胺不是人的藥、也不是動物的藥，是一種添加物，因此沒有研究好好長期追蹤，究竟吃短期、長期的中毒症狀是什麼。

蘇偉碩表示，即使真的有人出現症狀，臨床醫師可能也不曉得已經慢性中毒，也不會在醫學報告呈現，歐盟為何不讓萊克多巴胺進入食物鏈，因為它不是人的藥、也不是動物藥，就沒有完整的報告，在管理上其實比毒品更可怕。

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