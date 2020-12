防堵變種病毒暫停英國航班？　陳時中「要加嚴」：下午公布細節

記者楊蕓/台北報導

新冠肺炎(COVID-19)在英國東南部出現變種病毒株,傳播速度比原本的病毒快70%,全球已有多國祭出航班禁令。國民黨立委陳玉珍22日在立法院質詢時,詢問台灣是否有與英國暫時停航的評估,對此,衛福部長陳時中表示,目前決定方向要加嚴,細節將於今天下午召開記者會說明。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立法院施政總質詢。(圖/記者屠惠剛攝)



陳玉珍表示,這幾天英國變種病毒(The first Variant Under Investigation in December 2020)傳染力很高,很多國家已跟英國實施暫時停航措施,中央疫情指揮中心有無相關評估? 陳時中表示,針對英國變種病毒是否增加傳染力,指揮中心也提高警覺,搜集各國相關情報,「目前決定方向要加嚴,指揮中心還在開會,今天下午1點半會召開記者會宣布。」

陳玉珍表示,正值疫情期間,往來的必要性也減少,台灣疫情防範做這麼好,現在英國比較危險,認為暫時停止航班往來應該是必要方向,陳時中回應,會加嚴,但細節會再公布。

