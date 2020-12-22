買飲料被「爸媽、狗」忘在湖口服務區　她PO文求救18分鐘暖男出現

▲原PO被丟包在湖口服務區。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享被家人忘在湖口服務區，她因此上網發文求救，所幸後來遇到暖男搭救。她也表示，「好啦....我承認我之前也把我爸丟在好市多過」，讓其他人笑說，「所以你們是在玩互丟包的遊戲嗎？」

原PO近日在「爆怨2公社」臉書社團說，「平日的湖口休息站，綠茵蔥蘢，藍天白雲，人來人往的洗手間好不熱鬧。這也難怪，我爸媽和狗會把去買飲料的我忘在休息站.....是很正常的。靠，我現在要怎麼辦啦？吼！」

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▼湖口服務區。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

原PO回覆網友的問題說，打電話給爸媽都沒接，半年前還被丟包在關西休息站。有人留言，「你爸媽很寶欸」；原PO回，「可能就是因為他們很寶，所以我們的狗狗叫『寶兒』。」

有人笑說，「他們只記得狗兒子」；原PO回，「是狗女兒，我躺我爸的床會被趕走。但我妹妹睡我爸的床，我爸自己去睡沙發。」

原PO在發文18分鐘後更新，「謝謝大家的關心！我住新竹的堂哥要來救我...嗚嗚嗚嗚，患難見真情啊！」她也指出，「好啦....我承認，我之前也把我爸丟在好市多過，回程時還打給他，問他晚餐要吃啥」，讓其他人笑說，「所以你們是在玩互丟包的遊戲嗎？」