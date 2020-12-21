3年沒交女友！單身男主動交出手機　她一看「光速擊斃」笑翻KTV

▲原PO分享在KTV遇到的趣事。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

光速打臉！一名女網友分享唱歌時，遇到一名覺得不錯的男生，聽到對方自稱單身，結果一看他的手機就馬上抓包，當下全場笑翻。她表示，「害我小小心靈受傷...還以為終於有對象了！結果笑死我。」

當事人20日在「爆怨2公社」臉書社團表示，這名男生說自己3年沒交女友，單身已經很久，聽到原PO問「真的嗎」，還很主動拿出手機要給原PO檢查。

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「我才剛拿手機，我就看到三則訊息，『老公』、『你什麼時候要回家』、『等你好久了』！」原PO指出，「我整個爆笑，把內容唸了出來！全場大家笑翻…那位男士用飛快的速度，從我手中把手機拿回。」

▼原PO一看男子的手機，光速打臉對方。（圖／示意照）



對此，有網友留言，「大概忘記自己電話號碼沒切換，還是帶錯手機」；原PO回，「沒錯！他拿了三支手機......可能要拿公務機拿到私用手機。」另一人說，「他沒想到妳真看了」；原PO回，「我也沒打開...螢幕顯示訊息。」一名網友笑說「立馬打臉」；原PO回「擊斃」。

原PO也分享後續，「他在包廂就躺著睡覺！大概10分鐘後當什麼事情沒發生過，繼續喝。」她並回答網友的問題說，「害我小小心靈受傷...還以為終於有對象了！結果笑死我」；而對方真的沒結婚，「老公、老婆」是男女朋友稱呼。