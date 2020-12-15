實測「吐司機烤牛排」！他連按4次成品照曝　網笑噴：婦仇者廚房

▲浪漫燭光晚餐。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／採訪報導

一名男網友自製「浪漫牛排燭光晚餐」，在吐司機放入兩片美國安格斯板腱牛排，跳起來後再按下去，重複這樣的動作4次，就可以將牛排烤熟。很有情調的原PO還在餐桌上點蠟燭，用著刀叉吃著牛排，看起來頗有幾分浪漫的氣息。網友看到後全笑翻，原PO也表示，「生活太無聊，惡搞一下讓大家笑一笑」。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，某天買了美國安格斯板腱牛排，突發奇想用烤麵包機烤牛排，將兩片牛排分別放入，彈起來後在壓下去，連續4次就能把牛排烤熟。他透露，「吃起來的口感像牛肉乾，硬綁綁的」。許多網友也提到，這樣的做法可能會讓烤麵包機燒起來，但他則表示，「這款的機器開口較大，和肉隔很開，沒有燒起來的問題」。

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▲▼麵包機底部滲出血水。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從照片上可以看到，牛肉的血水從麵包機底部滲出來，看起來就像是命案現場一樣，許多網友也好奇，事後該怎麼清理，他則表示，「清理其實沒有很難」，用電動牙刷就可以處理。他笑說，「其實早就知道肉直接加熱就會滲出血水了，生活太無聊，惡搞一下讓大家笑一笑，好玩就好」。

烤完牛排後，裝上盤子擺上刀叉，搭配著蠟燭，頗有浪滿的氛圍，網友們紛紛笑翻，「以後就有自動烤牛排機了」、「這是什麼黑暗料理」、「麵包機小產了，快傳太醫」、「記得要用衛生棉，挑選防漏側邊」、「我還以為我在看婦仇者廚房」、「很好很好，生活就是要有儀式感」。

▼原PO用電動牙刷清理。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

