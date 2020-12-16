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想吃霸王餐！店家收外送回報「餐點全遺漏」　氣炸：吃不起不要訂

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▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲美食外送。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

近來外送平台熱門，許多人若不想出門，就會透過手機外送APP訂餐。一名男網友指出，有客人在外送平台叫餐點，結果餐點送達目的地之後，對方竟然回報平台，「所有餐點均遺漏」，讓他非常傻眼，「如果外送太貴吃不起就不要訂」。許多網友也看不下去，直呼「支持店家提告奧客！」

該店家老闆在臉書「爆怨2公社」發文，接到一筆外送訂單，內容有王子麵、鱈魚丸、茼蒿等餐點，結果客人收到外送餐點之後，居然回報平台「所有餐點均遺漏」，讓他相當憤怒，「如果外送的食物比較貴吃不起，建議您吃超商的泡麵就好，以為這樣就可以吃免費的餐點，小心被告！」

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲客人全部點選「餐點遺漏」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，許多網友大喊太誇張，「你永遠都不會知道奧客的極限在哪裡」、「全部都遺漏也太扯」、「所以是外送塑膠袋到顧客手中嗎？笑死」、「他可能吃的是國王的晚餐」、「真的有這種客人，之前都聽店家抱怨過，真不敢相信，這吃了不會良心不安嗎」。

但也有人懷疑，餐點可能在外送過程中出了一些狀況，「我上次經驗是外送員把兩個不同客人的餐送錯了」、「可是我曾經訂了一碗鍋燒麵，結果收到空碗誒」、「我還遇過外送員送成自己的午餐」、「我之前就遇到整份餐點都送錯的，真的是整份」。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，「依照慣例，平台會退錢給客人，並且給優惠折扣卷，除非店家提出申訴以及附上相關證明，否則店家收不到該筆訂單的錢」。事後，原PO也向外送平台提出此狀況，官方則回覆，「我們已經幫您註記在系統中，並與顧客進行後續處理」。

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