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男友人穩交同性！　她逼3個月內出櫃：我無法坐視隱瞞父母這件事

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▲▼逼友人出櫃自認「做對的事」還討拍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲逼友人出櫃自認「做對的事」還討拍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女網友15日在臉書社團發文「我跟我朋友決裂了」，原因是她看到朋友跟同性交往，要求必須要跟父母出櫃，還限定3個月。沒想到3個月後朋友沒跟父母出櫃，女網友竟然擅自私訊給朋友父母「逼迫出櫃」。此文一出馬上引起眾多網友砲轟，女網友也被迫刪文。

女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，一名男性友人和另一名男性掛「穩交」狀態，女網友自稱「我雖然不能接受所有的同性性行為，但我很尊重同性戀的，可是我無法坐視不管我的朋友隱瞞父母這件事。」在這狀態下，她先把穩交的頁面截圖，並以此來要求朋友，必須在3個月內跟父母出櫃。

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3個月過去了，朋友沒有照做，女網友竟然擅自把穩交截圖私訊給對方父母說「不好意思他正在和男生交往」，對方家長問其身分？女網友還說「我不方便讓他知道是我透漏(露)的，因為我跟他滿好的。」女網友文中說，她當初給男性友人2個選擇，一是分手、二是跟父母出櫃，沒想到男性友人都沒做，她才會去跟對方家長告密。「事情再重來一次，我還是會選擇這樣做」。

此文一出馬上被社團網友砲轟，輪番留言「關妳屁事阿」、「正義魔人喔」、「認識妳這種朋友根本倒了十八輩子楣」、「明明就有歧視還裝沒有」；不過也有人認為，發文女網友的帳號很像假帳號，所以這文章也有可能是幻想文，但「不管真假，看完只想說三個字，瘋女人」。

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