新變種病毒將「擊敗所有毒株」　攻陷全球主要疫情！

▲英國倫敦與東南地區有高達60%的確診病例都屬於新變種病毒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

位於西班牙南端的英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）也傳出確診新的變種病毒「B.1.1.7」，此外還有丹麥、荷蘭、義大利以及澳洲都出現案例，英國利物浦大學傳染病專家森普爾（Calum Semple）表示，B.1.1.7病毒株將擊敗所有其他的變種，成為主宰全球的流行病毒。

根據《每日郵報》報導，英國東南地區9月出現新冠病毒突變的「B.1.1.7病毒株」（又稱VUI-202012/01），除了在境內不斷擴散外，海外屬地直布羅陀也在21日成為英國之外第5個出現案例的地方。森普爾教授聲稱，「這種病毒在傳播速度上具有進化優勢，未來將打敗其他病毒株，它自然地會這麼做。」

報導稱，當英國《天空新聞》（Sky News）詢問此變異病毒是否會成為主宰全球的主要毒株時，森普爾表示，「我認為會，或者是像它這樣的病毒株會。」森普爾接著解釋，因為疫苗開始施打後，免疫能力將廣泛地進入社會，此時病毒就會面臨更大的壓力，其他變種病毒可能會開始逃脫、抵抗免疫。

此外，森普爾也說，新毒株會出現其實並不意外，英國每年也需要解決變異的流感病毒株，通常流感疫苗能防止3至4種的流感病毒入侵，「我們不應該為病毒的演變而自責，我們發現疾病後，很快就引起全國、政治界與世界衛生組織的注意。」

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