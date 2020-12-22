耶誕城活動停辦！他列出「歷史時間軸」一看不妙　網勸：全撤掉吧

記者黃可昀／綜合報導

台灣相隔253天再度出現本土確診案，為了防止群眾聚集形成防疫漏洞，新北市政府宣布「即日起停止耶誕城所有戶外集會」。消息曝光後，多數網友隨即表達支持立場，也呼籲各首長接下來的大型活動都暫緩。

▲耶誕城攤販照常營運。（圖／記者彭懷玉攝）



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新北市新聞局局長蔣志薇稍早宣布，從今天開始停辦板橋耶誕城大型集會，後續也不再受理活動申請，周邊的攤販、光雕則是照常舉行。有網友在PTT發起討論串，不少人留言大讚新北市政府的果斷，「動作真的快」、「幹得好」、「侯友宜動作真快，其他巿長都看不到他的車尾燈了」、「接下來就是取消跨年跟過年拜拜。」

▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）



不過，有網友列出近2個月來的耶誕城活動項目，自11月13日開城秀到今日，已經舉辦了9場活動，其中還包括演唱會、耶誕市集等等，「阿活動都辦完了，也沒有表訂的集會活動了，現在出來喊取消集會型活動是？」其他人回應，「燈撤掉就給推，不然有差嗎」、「直接把場子撤掉吧，感覺這波不妙」、「那邊有一堆賣吃的攤商啊，拍照可以戴口罩，吃呢？」

本站今日報導《零本土破功「兩週內是危險期」 醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚》，除了耶誕城以外，下周的跨年活動也是該關注的重點項目，振興醫院感染科主任李明政指出，這14天是一段觀察期，萬一陸續有人確診就是社區傳播的跡象，建議任何大型活動都該先停止，畢竟有1人染疫就可能造成群聚感染。關於跨年活動是否停辦，指揮中心傍晚才會和各地方政府討論出定案，目前立場傾向先將活動規模縮小。