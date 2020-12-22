染疫機師害0本土破功　林佳龍下重話將究責「不排除限縮航班」

▲長榮航空外籍機師染疫後傳本土，害零本土病例破功。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎今（22）日再度出現本土個案，是確診的外籍機師在台外出時的接觸者。交通部長林佳龍近日來與相關單位會商後，今於交通部召集所屬單位召開防疫應變會議，會中要求民航局應確實要求航空公司嚴加落實防疫措施，若有監管漏洞將究責，情節嚴重者，不排除對未落實防疫規定的業者提出限縮航班等行政處分。

交通部長林佳龍近日來與相關單位會商後，今於交通部召集所屬單位召開防疫應變會議，要求民航局全力配合並協助中央流行疫情指揮中心，對未依防疫規定落實居家檢疫及自主健康管理之航空業從業人員，由主管機關依傳染病防治法規定予以裁罰。

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▲交通部長林佳龍。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

另外，林佳龍也下令民航局應確實要求航空公司，嚴加落實經指揮中心核定的「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」。若有監管漏洞，將追究責任，除依傳染病防治法裁罰，情節嚴重者，將不排除對未落實防疫規定之業者的提出限縮航班等行政處分。

鑑於國際疫情擴大，交通部各所屬單位，要求大眾交通運輸落實指揮中心公布之秋冬專案。除戴口罩、量體溫，亦請相關單位協調各場站提供消毒用酒精等裝置，並全力提高場站櫃台、座位、廁所及車廂內之清潔頻率。

▲林佳龍令跨年迎曙光等活動，應依指揮中心指引，及早研議防疫措施。（圖／東北角管理處提供）

由交通部及所屬單位舉辦之大型活動（包括元旦迎曙光、台灣燈會），主辦機關應協調相關合辦、承辦與協辦單位，依照中央流行疫情指揮中心的專業指引，及早研議包括總量管制在內之各項防疫措施。

交通部觀光局應加強要求旅行社，對冬季團遊補助、春節疏運孝親專案、以及一般出團，在交通、食宿、集體行程等遊程中，落實防疫旅遊之相關規定。最後，林佳龍責成交通部政務次長王國材明（23）日召集會議，確認各單位防疫整備及落實情形。

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