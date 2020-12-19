　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

陽明山擎天崗近期發生多起野放牛隻死亡，北市動保處表示，經統計，陽明山國家公園內已有24隻野放牛隻死亡；自11月30日至今，更有18隻野放牛隻陸續死亡。動保處表示，已與獸醫專家組成跨領域的聯合調查小組，進行牛隻疫病的評估、診斷，為預防人畜共通傳染病發生機會，籲請民眾避免接近牛隻死亡案發地點、牛隻活動地。

▲▼北市動保處主動前往擎天崗勘查牛隻死亡狀況，搬運牛體下山後徹底進行消毒。（圖／動保處提供）

▲北市動保處主動前往擎天崗勘查牛隻死亡狀況，搬運牛體下山後徹底進行消毒。（圖／動保處提供）

動保處表示，已與專業獸醫師及學者組跨領域團體，並採集包含10隻牛檢體、牛隻活動區域水源及可疑植物送驗，針對牛屍發現區域及機具進行防疫性消毒。

目前剖檢樣本不斷增加，牛隻死因仍待檢驗報告出爐才能釐清，為預防發生像是人畜共通傳染病，呼籲民眾避免接近牛隻死亡地點，山區踏青應避開牛群活動區域。

動保處並說明，已要求陽管處應動物傳染病防治條例規定，於擎天崗地區進行隔離措施，以避免民眾與牛群及牛隻死亡地點接觸，並落實環境消毒等生物安全措施，加強防疫宣導，如遇牛隻疑患傳染病或異常死亡等情形，應立即通報當地動保處介入處理。

為將完整野牛屍體送家衛所剖檢，動保處協調履帶車、怪手及車輛支援運送待剖檢牛隻，於過程中徹底實施消毒作業，如因牛隻無法運送下山，即於現場解剖採樣，並依動傳條例規定程序就地掩埋及消毒牛隻屍體及環璄。

▲▼北市動保處主動前往擎天崗勘查牛隻死亡狀況，搬運牛體下山後徹底進行消毒。（圖／動保處提供）

▲▼北市動保處主動前往擎天崗勘查牛隻死亡狀況，搬運牛體下山後徹底進行消毒。（圖／動保處提供）

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

三倍券「振興有效」！　蔡英文：內需消費讓台灣經濟逆勢成長

擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

快訊／補換發數位身分證漲價　每張200元調漲至900元

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日甲動守夜強烈表態反萊豬

反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

數位身分證1月試辦　徐國勇、唐鳳下周合體直播釋疑

國民黨預告不斷電靜坐抗議萊豬　民進黨團：相信不會再鬧國際笑話

國民黨北市長擬提前提名挺蔣萬安　連勝文：不適合

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

三倍券「振興有效」！　蔡英文：內需消費讓台灣經濟逆勢成長

擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

快訊／補換發數位身分證漲價　每張200元調漲至900元

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日甲動守夜強烈表態反萊豬

反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

數位身分證1月試辦　徐國勇、唐鳳下周合體直播釋疑

國民黨預告不斷電靜坐抗議萊豬　民進黨團：相信不會再鬧國際笑話

國民黨北市長擬提前提名挺蔣萬安　連勝文：不適合

王寶強178模特女友「穿比基尼秀長腿」　10年前辣照曝光…網驚豔

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

賴清德買威士忌報總統府統編　府發言人回應了

賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編

快訊／黃捷罷免案明年2月6日投票

安平艦「黑黑的那個」　海巡署解答：鎮海火箭彈

補換發數位身分證　價格調漲至900元

藍擬提早提名蔣萬安選北市長　連勝文：不適合

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

海象嚴峻　空軍：明年4、5月打撈F-16黑盒子

反萊豬聲浪一發不可收拾　游盈隆：民進黨2022恐敗3都4縣

快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽

柯文哲：蘇偉碩講的有誇大的部分

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

馬游同台出席北商校慶　不約而同提起他

486先生包高雄五星飯店3千間房送國人

更多熱門

相關新聞

台籍女機師染疫接觸者增至59人！檢驗結果明出爐

台籍女機師染疫接觸者增至59人！檢驗結果明出爐

中央流行疫情指揮中心昨公布一名美國境外移入病例，是在國籍航空任職的台籍女機師，目前分析包含在台感染、赴美途中或者到美國當地都是可能感染來源，進一步找尋接觸者採檢釐清。指揮中心發言人莊人祥今（19）日表示，後續疫調掌握接觸者59人，都必須進行採檢，結果明日出爐。

境外移入+4！從印尼、緬甸、美國、印度入境

境外移入+4！從印尼、緬甸、美國、印度入境

陽明山擎天崗水牛集體暴斃！　台大興大協助調查

陽明山擎天崗水牛集體暴斃！　台大興大協助調查

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

WHO團隊2021年首週前往武漢

WHO團隊2021年首週前往武漢

關鍵字：

擎天崗影音

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面