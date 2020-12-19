擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

記者陳家祥／台北報導

陽明山擎天崗近期發生多起野放牛隻死亡，北市動保處表示，經統計，陽明山國家公園內已有24隻野放牛隻死亡；自11月30日至今，更有18隻野放牛隻陸續死亡。動保處表示，已與獸醫專家組成跨領域的聯合調查小組，進行牛隻疫病的評估、診斷，為預防人畜共通傳染病發生機會，籲請民眾避免接近牛隻死亡案發地點、牛隻活動地。

▲北市動保處主動前往擎天崗勘查牛隻死亡狀況，搬運牛體下山後徹底進行消毒。（圖／動保處提供）

動保處表示，已與專業獸醫師及學者組跨領域團體，並採集包含10隻牛檢體、牛隻活動區域水源及可疑植物送驗，針對牛屍發現區域及機具進行防疫性消毒。

目前剖檢樣本不斷增加，牛隻死因仍待檢驗報告出爐才能釐清，為預防發生像是人畜共通傳染病，呼籲民眾避免接近牛隻死亡地點，山區踏青應避開牛群活動區域。

動保處並說明，已要求陽管處應動物傳染病防治條例規定，於擎天崗地區進行隔離措施，以避免民眾與牛群及牛隻死亡地點接觸，並落實環境消毒等生物安全措施，加強防疫宣導，如遇牛隻疑患傳染病或異常死亡等情形，應立即通報當地動保處介入處理。

為將完整野牛屍體送家衛所剖檢，動保處協調履帶車、怪手及車輛支援運送待剖檢牛隻，於過程中徹底實施消毒作業，如因牛隻無法運送下山，即於現場解剖採樣，並依動傳條例規定程序就地掩埋及消毒牛隻屍體及環璄。