韓國瑜贈「女中豪傑」花籃打氣！　沈智慧重返立院放話罷萊委

▲韓國瑜送花籃為沈智慧打氣。（圖／記者徐政璿攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨前立委沈智慧為反對萊豬進口，上週發動「野薑花運動」在立法院前絕食靜坐，絕食逾97小時全身癱軟、血壓不穩送醫。她21日重返立院召開記者會，宣布「野薑花2.0」正式開始，會讓人民知道那些豬隊友是誰，「罷萊委」行動等著他們。目前中山南路、濟南路上有民眾自主聲援，並搭建帳篷，值得注意的是，高雄市前市長韓國瑜送上「女中豪傑、為民發聲」花籃支持。

沈智慧21日上午分別拜會國民黨黨團辦公室、民眾黨黨團辦公室，並遞出「反萊豬表決牌」，希望他們盡全力促成24日記名表決，不要讓萊豬進口的行政命令在25日自動生效，若表決時沒有記名，希望兩黨立委能在投票時，高舉由民間團體製作的「反萊豬表決牌」，自主記名讓人民知道他們反萊豬，以此區別出那些萊豬立委。

同日，沈智慧也拜訪民進黨團辦公室，但僅由黨團秘書接下名片，預計22日將拜會時代力量黨團，壯大反萊豬立委的陣容。沈智慧表示，反萊豬是台灣人的集體共識，號召更多人繼續打電話、臉書留言給自己的區域立委，要求他們表態反萊豬。她也預告，如果民進黨持續不重視民意，表決萊豬通過，野薑花運動將再升級3.0「全台割萊委」行動，保衛全民食安健康。

至於立院抗議現場，目前中山南路、濟南路上有民眾自主聲援，並自行搭建帳篷。現場也擺有同黨人士贈沈智慧的花籃，韓國瑜送上「女中豪傑、為民發聲」打氣，而國民黨秘書長李乾龍則贈「俠肝義膽」表達支持。

▼李乾龍送花籃為沈智慧打氣。（圖／記者徐政璿攝）

▼野薑花運動現場，有民眾自行搭建帳篷聲援。（圖／記者徐政璿攝）