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韓國瑜冬至感嘆：過去一年歷經最長黑夜　鐵粉狂刷3字力挺

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▲▼ 高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲韓國瑜在今年6月6日遭到罷免。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

今日（21日）是冬至，前高雄市長韓國瑜上午在臉書PO出一篇241字的文章感嘆，「今天是我國傳統上歲末年終最重要的日子」，過去一年整個世界經歷了最長的黑夜，願大家都能揮別陰暗，從此迎來光明。

韓國瑜在PO文中提到，每到冬至，大家都會盡量趕回家和家人吃上一碗熱呼呼的湯圓或餃子，象徵團圓、添歲、招好運，然後全家人一起度過黑夜最長的一晚，「雖然冬至這天白晝最短、夜幕最早降臨，但所謂『冬至一陽生』，這一天也昭示著大地陽氣開始慢慢啟復，白日開始變長，溫暖的春天指日可待。」

韓國瑜冬至PO文。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜PO文祝福大家冬至快樂。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜感嘆，吃著冬至湯圓，也象徵不平靜的2020年終於邁入尾聲，「希望世界如同一年的更迭甦始，過去這一年整個世界歷經了最長的黑夜，願我們從今揮別陰暗、從此迎來光明。祝福大家冬至平安！」

由於韓國瑜2020年也經歷許多「轉折」，從參選總統大選敗陣，到6月6日罷免通過，後續又發生前議長許崑源墜樓離世等憾事，讓他心情十分低落，遭罷免之後就鮮少公開露面。這次韓國瑜在冬至PO文祝福，不少支持者仍稱他為「韓市長」，並紛紛留言送暖，「支持您到底，不離不棄」、「祝福您健康順心，挺您到底」、「心心念念的韓市長冬至快樂，吃湯圓長智慧，等待你的穿雲箭」。

今天是我國傳統上歲末年終最重要的日子—「冬至」，這天我們都會盡量趕回家和家人吃上一碗熱呼呼的湯圓或餃子，象徵團圓、添歲、招好運，一起度過黑夜最長的一晚。 雖然冬至這天白晝最短、夜幕最早降臨，但所謂「冬至一陽生」，這一天也昭示著大地陽氣開始慢...

韓國瑜發佈於 2020年12月20日 星期日
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