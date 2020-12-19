曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

▲沈智慧透露住院至今只能喝流質食物，並感謝陳玉珍的照顧。（合併圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

記者蘇晏男／台北報導

前立委沈智慧12日起絕食抗議政府開放萊豬進口，但到了16日凌晨血壓開始不穩定，當天11時半送醫治療；住院期間，沈智慧一度有心肌梗塞危險，打了血管擴張劑後才緩解。不過儘管尚在住院，沈智慧仍預告「等我！我會回去的」。

沈智慧18日在臉書連發兩篇文，一是要報平安，感謝住院期間關心及照顧她的人；二是預告她將回到立法院前抗議。她指出，現在一天攝食700大卡熱量流質食物，雖然狀況比較穩定了，但目前醫生說還要觀察心臟狀況不能出院。

沈智慧感謝國民黨立委陳玉珍、北市議員王欣儀及侯漢廷的協助，也感謝現場員警的辛勞與溝通，讓她可以安心的回醫院，也讓反萊豬靜坐抗議可以持續。她也特別感謝陳玉珍，表示對方費心照顧她孱弱的身體，從醫院陪她到現場再回去，在現場快撐不住的時候還好有陳玉珍依靠。

談到絕食抗議反萊豬，沈智慧寫道，她知道現在立院前，與她一同絕食靜坐的Fiona、許多自主來接力靜坐的爸爸媽媽、許多直播主、有志之士與義工們，還在繼續接力靜坐，堅持反萊豬。「等我！我會回去的。」她強調，會趕快養好身體再與反萊豬奮鬥的鬥士與直播主們同行。

對於立法院24日將審議美豬美牛開放進口的9項行政命令，沈智慧呼籲民眾包圍立法院，施壓民進黨立委，「12／24是萊豬進口行政命令自動生效前，唯一一個可以由立法院表決，擋下美國萊豬進口的機會！一定要來！」

其他人也看了這些...

►外交往來都會事先講好 蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

►國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

►罷免王浩宇倒數1個月 總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

更多熱門新聞...

►也是當AIT面前！ 藍營爆陳菊8年前公然反萊牛

►海象嚴峻！搜尋F-16黑盒子困難重重 空軍：明年4、5月進行打撈

►防數位身分證洩個資 唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

►振興一下我們的美麗