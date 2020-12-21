全國率先試辦消防栓維護試辦良好　消防局與自來水公司邁向第二階段

▲台南市消防局與自來水公司第六區管理處，召開台南市第2階段消防栓維護試辦協商會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市消防局與自來水公司第六區管理處，召開台南市第2階段消防栓維護試辦協商會議，消防局與自來水公司為完善消防栓維護與管理，將分3段期程辦理消防栓維護試辦，第1階段為安平區、第2段擴大至永華六區、第3階段則擴展至全台南市。

為落實消防栓維護管理，消防局於2020年間拜訪自來水六區管理處協商，自來水公司基於公共安全與維護之責，聯手推動消防栓維護試辦計畫，本次會議對於第1階段的試辦成果進行檢討，以作為2021年第2階段試辦的改善依據，精進消防栓維護管理品質，雙方對於試辦過程與成果進行充分交流，除了對於試辦成果檢討外，亦建立雙方的溝通平台，培養配合默契，更加落實消防栓維護管理。

台南市消防局局長李明峯表示，以往消防栓都由消防機關測試，勤務編排都需2位同仁共同排除消防栓障礙，始能進行測試，今年由消防局與自來水公司進行消防栓維護試辦，可減輕同仁勤務壓力，讓同仁更專心於救災救護上。

台南市長黃偉哲表示，台南市對於消防栓的維護管理相當的重視，更是全國第一個率先試辦的縣市，也感謝自來水公司的幫忙，與消防局聯手落實消防栓全面清查，積極進行實地測試，不但減輕消防弟兄的勤務負擔，更展現中央地方一條心共同守護市民安全。

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