提升大台南繩索救援能力　消防局進行繩索交流訓練

▲台南市消防局繩索救援隊，聯合高雄繩索救援隊、台中繩索救援隊及雲嘉繩索救援隊，12月15及16日相約於一起在台南舉辦繩索技術交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升大台南繩索技術救援能力，由台南市消防局繩索救援隊「頑繩」，擔任繩索救援地主隊，聯合台灣知名繩索救援隊KRRT(高雄繩索救援隊)、虎行(台中繩索救援隊)及CYRRT(雲嘉繩索救援隊)，12月15及16日相約於一起在台南舉辦繩索技術交流。

本次交流內容項目有垂直拖拉救援、斜角度拖拉救援、大跨距T型救援、困難地形救援等等，不同以往，以交流討論的方式呈現，讓每個隊伍皆有學習討論的機會，打破傳統繩索比賽模式，以往比賽模式每支隊伍無法看見其他隊伍操作，這樣的方式可以讓參與的隊伍看到別支隊伍的操作方式，使每個隊伍都能學習。

而本次交流的隊伍都是曾在國內外常勝軍隊伍，由台南市消防局組成的隊伍「頑繩」，在今年的國內橋繩索比賽中，也獲得第一次隊伍中參加成績最佳之隊伍，隊長龍昇恩表示「我們追求技術，但我們更重視氣氛，氣氛為團隊運作不可或缺的重要因素，頑繩不一定是最好，但一定會更好」。

KRRT隊長表示「藉由良性的競爭，可以讓各團隊默契及技術變得更好，藉由比賽的壓力，可以不斷地去加強訓練」。虎行隊長表示：「保有面對挑戰且不怕困難的精神，像老虎一樣，步伐雖不快，卻能一步一步穩定地向前邁進」。

台南市長黃偉哲表示，消防局分3年編列800萬充實及汱換各分隊繩索救援裝備，讓每個分隊都建置100％普及「繩索救援組」，消防人員學習繩索救援技能，可以確保消防人員執行任務安全，透過不斷精進救援技術，以最有效、最安全、最快速的方式救援，也提醒在搶救過程中無時無刻都必須要有確保之方案存在。

消防局局長李明峯表示，意外總是發生在意想不到的時刻，唯有不斷訓練繩索技術，讓在高空救援的多一分保障，台灣的繩索救援技術延自於日本救助隊訓練技能及精神，繩索技術及裝備也侷限於特搜隊或救助隊，更應滾動式檢討及吸收過往案例及經驗，將提升至全部消防人員繩索救援技術，不斷練習、分析、好操作的技術，將技術帶給消防同仁，讓救難人員更進步、更安全。

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