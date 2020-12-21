吉拿棒下架沒關係！好市多「給交代」加碼曝：換這一項經典品回歸

▲好市多熟食區常吸引一票消費者。（資料圖／記者黃可昀攝）

記者蕭筠／台北報導

來美式賣場好市多（COSTCO）除了可以不定期挖到夢幻限定品或是超殺折扣外，熟食區也是必逛區之一，像牛肉捲、披薩等都深受消費者喜愛，不過近日有網友發現經典「吉拿棒」竟悄悄停賣，掀起一票人哀嚎追問「為什麼？」對此，好市多也做出回應表示，熟食區會固定討論銷售品項，也一直都在做研發、推新品，希望帶給民眾新鮮感，還加碼透露過去超夯的「雞肉派」其實在近日也偷偷復出了。

▲網友發現吉拿棒悄悄停賣掀討論 。（圖／翻攝臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

好市多熟食區「吉拿棒」悄悄下架，讓大批網友崩潰哀嚎「為什麼沒賣了！」對此，好市多行銷副總經理王友玫表示，熟食區的熟食一直都在做研發，「只要成熟了就會推出新品，因此沒有規劃一定時間會下架哪些品項，但希望可以常常替換帶給消費者新鮮感。」她指出吉拿棒過去也曾經停售，後來重新復出，因此未來也不排除有再度回歸可能。

王友玫也加碼透露，熟食區商品都會看地方消費者反應、季節去做調整，像是過去被大讚的「雞肉派」近日也重新上架販售，就像以期間限定概念來更換品項，笑說：「好的有機會再回來。」

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