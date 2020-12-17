High買Costco握壽司　他手滑變「丼飯」！熟客一看狂勸：這可以退

▲網友不慎翻倒握壽司。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

好市多（Costco）的商品包羅萬象、份量也大，不少人在派對狂歡時會前往採購。但昨（16）日就有人開心的買了一盒握壽司，結果一結完帳手滑，好幾個壽司掉到盒外，讓他失落PO文，沒想到就有很多網友也曾發生過類似情況，紛紛留言喊「這可以退！」

原PO昨日晚間在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出他買的20入特選壽司前後照，「不要安慰我，我可以自癒的」，並解釋他結完帳後一個失手，壽司就變成散壽司了。

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網友一看紛紛湧入留言，「秒變丼飯」、「別氣餒，回去用碗公裝，還能變丼飯呢」、「再加熱拌炒一下，就變成鮮魚炒飯」、「建議用vitamix 攪拌3分半」。

▲網友湧入留言。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



也有不少人遇過同樣情形，提醒這可以退貨，雖然有人認為翻倒通常是自己的問題，不好意思退換，但也有顧客指出「是店內組長告訴我可以退的，那時候真的很不好意思，但是好市多員工表示這也是公司對客戶服務品質喔」、「我之前帶小朋友去，也是結帳後打翻，結果工作人員很貼心的主動幫我換一盒」。

▼事實上好市多會接受這類情況的退換貨。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）