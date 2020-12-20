獨／吉拿棒停賣原因曝光　好想再吃一次！好市多給答案了：不排除

▲好市多的吉拿棒停賣 。（圖／記者蕭筠攝）

記者吳奕靖／高雄報導

好市多熱食區有許多人氣商品，用餐時選擇相當多元。不過，高雄一名男子日前購物結帳完畢，到熱食區點了吉拿棒，卻被工作人員告知「沒賣了」，讓他當場崩潰。眾多網友看完發文，也感到十分驚訝，在下方議論紛紛，而為何好市多暫時沒有賣吉拿棒，據了解是「採購決定」。

這名男子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，他到高雄的好市多購物，結帳完以後，想要吃熱食區的吉拿棒，便前往櫃台點餐。不過，男子點了吉拿棒，卻被工作人員告知「沒賣了」，感到晴天霹靂，再問了一次，確認是「真的沒賣了」以後，開始不斷哀號，「比電影院的吉拿棒好吃、便宜，為什麼沒賣了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友表示好市多的吉拿棒停賣，好想再吃一次 。（圖／翻攝臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》

據了解，吉拿棒為何沒有販售，主要是好市多的採購決定，並非是由賣場決定，賣場人員僅表示：「很多貨品都是有時候沒有、有時候有，不過這項商品已經有3到4個月沒有賣了」，具體原因他們也不清楚，而求證好市多公司，他們只簡單表示：「會換品項的原因，主要是因為一段時間比較久就會換，是想帶給會員不同感覺」，至於吉拿棒會不會重回好市多，好市多強調：「不排除會回來的可能」。

不過有網友說，若真的還想吃到，可以嘗試跟客服反應，「他們說很久沒賣啦，超級失魂落魄」、「沒有一陣子了！小朋友愛的泡芙也停產了」、「好吃！我記得之前也曾經停賣，後來又有賣了！希望這次不會讓我們這些愛好者等太久。」