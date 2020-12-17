好市多冬季「超實用」必備品！「少女心噴發」設計款　媽媽想全包

▲好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼人氣強強滾的「巨無霸Tsum Tsum」玩偶後，美式賣場好市多（Costco）再推出迪士尼系列的毛毯，立體造型手搖鈴的設計相當實用，讓不少民眾直呼「太可愛了，想全包」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 好市多毛毯 。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

有民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發出照片，稱自己逛好市多時，發現這款迪士尼系列的超萌毛毯，只見照片中人物有「辛巴、小飛象、維尼熊以及米妮」，上頭還附有該卡通人物的造型手搖鈴，讓原PO笑說「搞不好又會造成一波搶購潮」。

▲毛毯附有卡通人物的造型手搖鈴 。

貼文發出後吸引超過7000人按讚，大批網友表示「好可愛」、「太可愛了，想全包」、「下班衝了」、「天啊！這種太逼人買了」、「可以幫女鵝買一條替換的被被了」、「這個也太可愛了，想幫女兒買一件」、「媽媽要失心瘋了」、「真的好可愛！如果有新生兒一定包款」。

▲小熊維尼的款式 。

此外也有網友回報店鋪情況，「昨晚去台中南屯店買，只剩下米妮跟辛巴，而且也沒幾個，比想像中的熱門」、「大順店還有少量米妮跟辛巴」、「台南店昨天剩不多」、「內湖店還有小飛象」。

不過也有買過的民眾指出，「這毯子是圓的，對小孩來說真的不適合，要買之前要看清楚再買（已入坑購買的媽咪）」、「我也買了，打開真的懷疑是不是給寵物睡的，很不像毯子」。