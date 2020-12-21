國道2號大竹段5車追撞　駕駛下車查看...遭小貨車撞倒不治！

▲余男駕駛小客車與小貨車踫撞再被追撞幾成爛鐵。（圖／國道警察提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道2號西向7公里大竹路段，21日清晨發生余姓男子駕車在內側車道與孫姓駕駛小貨車生踫撞，但後方劉姓男子及陳姓男子駕車則因未注意前方車況，接2連3的再追撞，最後則是雷姓男子駕車，雖未追撞卻是為閃避而自撞護欄；這起因踫撞事故導致5車追撞車禍，造成下車查看的余男被撞倒車道送醫不治，其他3名駕駛則受傷送醫，肇事責任正由警方釐清。

▲余男因下車查看車禍被撞倒車道送醫不治。（圖／國道警察提供）

國道警察表示，今日5時55分接獲報案，在國道2號西向7公里又450公尺處，發生5部車輛事故，現場有傷者躺於車道，指揮中心隨即調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消迅速到場後，將現場4名傷者(1名躺於車道意識模糊、3名外傷意識清楚)，分送衛服部桃園醫院及林口長庚醫院急救。其中送桃園醫院余姓駕駛(男、26歲)7時49分宣告急救無效不治身亡。

▲▼國道2號清晨發生5 部車輛的接2連3追撞車禍。（圖／國道警察提供）

警方調查，余姓男子駕駛小客車行經國道2號事發路段時，與53歲孫姓男子駕駛的小貨車在內側車道發生碰撞，停於內側與中線車道，後方另一名劉姓男子駕駛小客貨車閃避不及撞擊余男小客車，余男於第2次被撞擊後下車查看，陳姓男子駕駛小貨車行經事故點閃避不及再撞擊余男小客車及余男，後方另有一部雷姓男子駕駛小客車見狀閃避不及、自撞內側護欄所幸無大礙。

送醫的4名駕駛(包含余姓男子)酒測值待抽血檢驗，小客車雷姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因警方還要進一步釐清。現場占用內側及中線車道，6時55分現場清掃完畢及事故車輛排除，恢復全線通車。

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