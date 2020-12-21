罷中失敗！份數差太多認無法達成　陳致中：隨時接受民意檢驗

▲高雄市議員陳致中。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鳳山區的市議員黃捷罷免案才剛宣布成立，於明年2月6日投票，不過高雄市前鎮小港區的市議員陳致中罷免案卻是正式宣告失敗，罷中總部「鎮港除蟲隊」於21日發表正式聲明「很對不起讓大家失望了！」，由於補件數遠高於預期，總部目前備用件數約3000件，還要補9000份以上，以現有的人力物力，在短短十天內是無法達成。

▲罷免陳致中總部正式宣告罷免行動失敗。（資料圖／罷中總部提供）

罷免陳致中總部於21日發出正式聲明，表示近日收到中央選委會的公文，通知刪除不合格件數1萬3373件，需要補的件數為1萬2417，需於12月22日內提出。由於補件數遠高於預期，總部目前備用件數約3000件，還要補9000份以上，以現有的人力物力，在短短十天內是無法達成。

罷免陳致中總部對於這個結果，表示失望並且遺憾，也感謝大家這一路以來的關心和鼓勵，並發表4點聲明，其中對於連署書收件，解釋總部只有被動式的收件，沒有辦法去核實每一個連署書所寫的資料和內容，然後再交由選委會跟中選會那邊去核實資料。「所以會有這樣子的差距，其實我們也蠻意外！」罷中總部表示，收連署書的過程都是很辛苦的，都感謝很多人的大力協助，幫忙設點，幫忙擺攤，但是因為要補的件數實在太多，實在沒有辦法在這麼短的時間內完成。剩下在總部的連署書，總部這邊會進行銷毀，所以不用擔心會有個資外洩的部分。

「罷免活動是公民運動，當然也要尊重公民的決定！」，在一路以來連署的過程當中受到非常多的支持和幫忙，罷免陳致中總部表示感謝在心。特別對於擺攤的志工朋友們，在擺攤過程當中，所遭受到的種種不友善對待感到心疼。最後結果並不是我們所預期的，但是我們都會去接受它。畢竟這是民眾的選擇，也是民意的展現。

最後，罷中總部強調，罷免目前是提案失敗，但日後還可以再提，如果日後表現的不符合民眾期待，還是有可能再被提出罷免。所以期待陳致中議員好好表現，並做出符合民眾的需求的作為，不然罷免有可能捲土重來。對於大家的支持，鼓勵，關懷。讓罷免陳致中總部能夠在有限的人力，物力下走到今天。這段日子，感謝無數的民眾的關心和鼓勵，罷免總部感謝在心，很對不起讓大家失望了。

而陳致中則回應：「致中每一日都以誠惶誠恐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行代議士工作，致中願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬煉，也期許自己從中獲得學習、改錯及成長，致中要感謝不同民意賜予我檢討的機會，因為嚴格的檢驗即是進步的推動力！同時也要謝謝這一段時間以來許多鄉親對我的關心與鼓勵，雪中送炭，銘感五內。」

他說，民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見。也會努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親的託付。

時間對我們來說完全沒用！