不酸了！陳致中昔質詢韓國瑜「王子復仇」　今陳其邁登場兩樣情

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會正式開幕，也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，8日為議員各別質詢，首位上場的民進黨市議員陳致中，拿出當時曾質詢過韓國瑜的大林蒲遷村案來質詢陳其邁，要求陳允諾遷村「四不一沒有」，答覆讓陳致中算是滿意，整場質詢下來比較前市長韓國瑜可說是溫和許多。





▲陳其邁市政總質詢。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨市議員陳致中一上場就強調「怎麼監督韓國瑜就怎麼監督陳其邁」，盼邁市府不要讓大家失望，更要求「瑜不做，邁承擔」，拿曾經問過韓國瑜的問題再問陳其邁，就是大林蒲遷村案「四不一沒有」。

陳致中要求陳其邁承諾「四不一沒有」，包含不會因為遷村沒有房子做，不會因此造成負擔，不會讓文化消失，不會減少教育資源和健康照護，沒有犧牲居民權益不公平待遇，陳致中表示，當時韓國瑜不願承諾，要求陳其邁答應。

另外，沿海居民一級致癌物重金屬砷超標，提出市府每年應該編列預算，讓居民每年追蹤檢查，以及揪出砷汙染來源，請市府啟動受汙染地區健康風險評估及流行病學調查。

▲陳致中拿大林蒲遷村案再次質詢 。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，追蹤檢查是應該要做的，至於預算會跟衛生局討論委託醫院來做系統性調查，而汙染原因到底是在哪邊，會盡快來做調查，會全力處理。至於「四不一沒有」，陳其邁表示，照顧居民是市府該做的，會全力來達成。

比較起前高雄市長韓國瑜，當時陳致中要求他簽署大林蒲「四不一沒有」承諾書，陳致中還酸說「你不敢簽哦？」韓國瑜連回了好幾次「不是不敢簽」，還回嗆「我18歲以後也沒怕過什麼事情」，陳致中進一步酸說「你要征服宇宙，你不會怕」，相較之下陳致中似乎對於陳其邁的回應還算滿意，同樣議題不同人場面可說是溫和許多。

最後陳致中希望「南方會做事」能再次連線，重啟跨域首長會報，陳其邁答覆，最快會今年年底或明年初，召開南方治理平台，整合地方重要議題。