二階連署書1.3萬份不合格...「罷免陳致中」團體坦言：超乎預期





▲市議員陳致中 。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

發起罷免高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊」從9月4日開始第二階段連署活動，終於在11月2日將2萬9018份的二階連署書送到高雄市選委會審查，不過，經查對所送連署書不合規定人數達1萬3373人，不合格比例達46%，距離2萬8062人門檻仍不足1萬2417人，連署人必須在10天內補件，屆期若未能補足法定門檻，罷免案將宣告不成立。

▲罷中團體送件，沒想到第二階段不合格率超出預期 。（資料圖／罷中總部提供）

罷免民進黨高雄市議員陳致中「鎮港除蟲隊」終於在11月2日將2萬9018份的二階連署書送進高雄市選委會，但經高雄市選委會查對結果，原連署人人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除人數計1萬3373人，距離第二階段2萬8062人的門檻，仍不足1萬2417人，已發文給連署人在10天內補提。

鎮港除蟲隊發言人郭倫豪表示，確實有接收到此消息，但目前還沒收到正式公文，也不知道不合格原因有哪些，他指出，第一階段連署不合格率約10%，但沒想到第二階段連署不合格率卻高得出乎意料，超越過當初預期的範圍，原先只有預備2至3千份，因此要趕在10天再收集到1萬多份確實是非常困難。

郭倫豪說，與一階相較，二階名冊沒有留電話，基本上只有有名字、地址就收，因此很難再找到這些民眾，接下來會內部進行討論，考慮是要提早結束罷免行動，或是要拚到最後一刻，還要等到正式收到公文後決定再公布。

時間對我們來說完全沒用！