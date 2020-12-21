老闆吩咐買「卡哩卡哩」！他帶回1包慘被開除　內行解答：不是餅乾

▲運輸業指的卡哩卡哩應是貨物綑綁帶。（示意圖／PIXABAY）



記者黃可昀／綜合報導

依照老闆吩咐去買「卡哩卡哩」，想不到買回來卻被對方狠罵一頓！一名男子今天清晨陪同老闆去送貨，出發前對方說要買個「卡哩卡哩」，他直覺老闆是在說古早味餅乾，上頭還有撒糖粉的那款，趕緊到附近找了一間雜貨店，結果卻鬧出大烏龍。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，早上貨物綁到一半老闆突然說要買卡哩卡哩，雖然這要求有點唐突，但他也沒有多想就趕快去買，好不容易在附近買到一大包的卡哩卡哩餅乾，老闆一看到卻臉色大變，「結果我被老闆耖了一頓就離職了？」

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▲原PO以為的卡哩卡哩。（圖／翻攝自爆怨公社）



事實上，許多人對卡哩卡哩的印象就是古早味餅乾，但其實卡哩卡哩還有2種意思，一個是拿來鎖螺絲的「棘輪扳手」，另一個則是捆貨物的「固定繩」（又稱布猴），原PO老闆要的應該是拿來捆貨物的布猴，內行人都習慣叫卡哩卡哩，原PO有可能是剛入行的新手，才會以為老闆要的是餅乾，進而鬧出尷尬笑話。

網友笑翻回應，「老闆叫你買的是工具不是餅乾啦」、「貨運的卡哩卡哩應是布繩的一種，機工維修的卡哩卡哩才是棘輪板手」、「綁貨物的布猴在拉緊的時候會有卡哩卡哩的聲音」、「如果叫你買布猴，你該不會買一隻布猴子娃娃吧」、「扳手或是捆綁帶啦，而且捆綁帶是嘎哩嘎哩。」