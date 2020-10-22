全班有餅乾唯獨一人沒有！台南幼師被「告上教育局」　尪委屈PO真相

▲一名幼兒園老師因為餅乾被家長揚言要告上教育局。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

家長對小孩的教育備受期許，不過台南一名幼兒園老師卻遇上糟心事，她近日帶餅乾分給班上小朋友吃，但其中一名同學因沒有乖乖睡午覺，所以沒吃到獎勵餅乾，結果其家長稱要將此事告上教育局，引發爭議。

一名網友20日在「台南爆料公社」臉書社團發文，稱身為幼兒園老師的妻子，19日下班回家後說被一位家長告到教育局，理由是全班人都有餅乾吃，只有一位小朋友沒有。

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原PO詢問後得知，原來妻子當天自己帶了餅乾去幼兒園，午休時間大家都乖乖睡午覺，但該名小朋友走來走去，因此沒有吃到獎勵餅乾，沒想到事後引發家長不滿，不僅打電話來詢問，還告到教育局要求妻子道歉。

此事讓原PO氣炸怒罵，「就是有這樣的家長才會有這些不聽管教的小孩，請問這樣的孩子要如何教導，老師運用一些方法教導孩子學習，卻被家長投訴，難怪小孩子都沒規矩。」他強調，妻子是教幼幼班，不是那種說了就會聽的孩子，只有用行動表現，孩子才會懂哪裡不對。

▲原PO在臉書社團分享事件。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

貼文發出後引發網友熱議，不少人表示支持，「那個家長自己有問題，辛苦了！」、「恐龍家長悲哀」、「只是一塊餅乾而已這麼玻璃心哦那家長」、「就為一塊餅，有必要這樣嗎？」。

不過也有人指出應該看到心靈層面，「目前只有單方面的說法，單單就睡覺來說，不睡覺不是做錯事，但老師用這種獎勵方式是不是變相讓不睡覺好像做錯事一樣，2歲還不懂對錯，不懂什麼時間該做什麼事，家長要教，老師也要教，但是在教的同時是不是該選擇適當的方法」。