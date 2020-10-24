新口味餅乾嚐鮮！他嫌超難吃…下秒「1舉動」網爆怒：低級行為

▲可口奶滋餅乾是許多人童年的回憶。（示意圖，非鐵觀音口味餅乾／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

為了搶攻年輕人口味多變的市場，許多傳統老牌子開始和其他品牌聯名推出新口味。大家都熟知的餅乾牌子「可口奶滋」日前推出鐵觀音口味，有一名網友買回家嚐鮮後，抱怨「超難吃」，就連家人都不喜歡，吃了一口就丟掉了。但很多網友卻認為，「明明就超好吃」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」社團發文，看到可口奶滋出新口味，想說買回家試吃看看，吃了一口後大喊，「吃過最難吃的東西，連家人都說難吃」，便將整盒餅乾全部丟進廚餘桶。

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貼文一出後，不少網友站出來力挺新口味，「我才剛剛吃完一包耶，覺得不錯啊」、「可口奶滋是用天仁茗茶的茶粉，我覺得蠻不錯的」、「這種冷冷的天氣泡杯熱茶或咖啡配超讚」、「最近想買都買不到」、「我覺得好吃，小孩也愛」、「很好吃，有淡淡的茶香」。

▲許多網友認為，口味喜好很主觀，但是浪費食物就是不對。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

也有許多網友大罵丟掉的行為很浪費，「丟掉好浪費，打雷的時候不要出門」、「基本上口味是個人喜好，不太需要戰口味，但浪費食物這種行為非常低級」、「你也會教育你的小孩，把不好吃的東西輕易丟掉嗎」、「先不管鐵觀音口味是怎樣，吃一口全丟掉還想來這裡找同溫層」、「不管如何，糟蹋糧食不可取」。

據了解，可口奶滋與天仁茗茶合作，使用鐵觀音茶粉，研發出新口味的餅乾，不僅聞得到茶香，吃下去也有濃濃的鐵觀音茶味。