只拿貼紙！「鬼滅」聯名餅遭大量丟棄　超商店員怒：別做蠢事

▲ 民眾買了「鬼滅之刃」的威化餅後，完全沒吃就直接扔掉。（圖／翻攝於推特／@yossan_dayo）



實習記者周依儒／綜合報導

日本知名動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映後口碑爆棚，吸引許多廠商順勢搭上電影熱潮，推出聯名款商品。不過近期卻傳出大量《鬼滅之刃》聯名餅乾被丟棄，讓超商店員氣得大罵「超浪費！」

根據日媒《まいどなニュース》報導，日本超商店員「よっさん」在twitter上PO出一張垃圾桶內的照片，只見垃圾桶內竟然滿滿都是創下日本影史票房紀錄的高人氣動漫電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》聯名餅乾，且大部分幾乎都未拆封就直接丟棄。

據了解，日本大型玩具供應商萬代看準鬼滅之刃的高人氣，因此和該動漫合作推出附有角色貼紙的聯名餅乾，但許多影迷買了後卻僅拿走裡面的貼紙，直接將餅乾丟到垃圾桶，連吃都沒吃。

▲萬代推出與鬼滅之刃聯名款的威化餅，並在裡面附贈貼紙。（圖／翻攝自萬代網站）



「よっさん」在twitter上指出，實在不敢相信已經令和年了，還會有這麼浪費的事情！在超商打工的他最近已經看過無數客人來買鬼滅之刃的餅乾，但只顧著看打開後拿到什麼角色的貼紙，剩下的餅乾竟然直接丟掉，因此呼籲大家不要再做這種蠢事了！

許多網友看到後也紛紛留言表示，「有夠浪費！」、「附帶的餅乾也沒難吃到要丟掉吧」、「丟掉的人會有報應的」、「這些人沒資格當鬼滅粉」、「歷史總是不斷重演」。此外，也有網友在貼文底下分享自己買了以後放在冰箱內，每天都一點一點的吃掉，讓「よっさん」大讚「這才是正確做法」。