冬至「全台有雨」！今水氣最多豪大雨熱區曝　清晨12.9度

▲科羅旺颱風中高層水氣北上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冬至全台有雨！中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在新北市石門富貴角的12.9度。氣象局預報員葉致均提醒，今受到東北季風和「科羅旺」颱風中高層水氣北上影響，全台都有些下雨機率，是未來一周水氣最多的一天；而截至清晨，玉山尚未降下今年首場初雪。

今是24節氣的「冬至」，太陽直射南半球，是北半球一年當中白天最短、黑夜最長的一天。氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響及南方雲系北移，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今全台都有降雨機率。（圖／氣象局）



▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，新北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北季風和「科羅旺」颱風中高層水氣北上影響，各地都有些下雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區雨勢很持續，有局部大雨或豪雨；中部以北、宜蘭清晨低溫14至16度，其他地區18、19度，由於雲量偏多，全台白天高溫都在20度或以下。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

葉致均說，周二、周三東北季風稍減弱、略回溫，還是有殘留水氣，北部、東半部和恆春半島有降雨，宜蘭、花蓮有局部較大雨勢，其他地區多雲；周三中南山區有零星降雨。

葉致均表示，東北季風周四又增強、周五影響，這波水氣逐漸減弱，周四北部、東半部有局部降雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區多雲；周五剩東半部、大台北山區零星降雨；東北季風周六、周日減弱，僅東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

葉致均說，未來一周低溫沒太大變化，周二、周三回升1、2度；周四起的東北季風強度和這波差不多，中部以北、東北部15至17度，其他地區18至19度。他表示，科羅旺颱風往西南前進，對台灣沒直接影響。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▼科羅旺颱風往西南前進，對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）