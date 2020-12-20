低溫續探14°C！北台灣雨再下4天　「科羅旺帶水」玉山可望降雪

▲氣象局表示，今、明兩天東北季風加上南方雲系北移影響，各地都屬於濕涼。（圖／氣象局提供）

記者許展溢／台北報導

原位於南海的熱帶性低氣壓在今（20日）下午2點已發展為輕度颱風，編號第23號（科羅旺），中央氣象局測朝西南西轉西移動，接近越南，對台灣無直接影響，不過，會提供一些中高層水氣，明天全台各地偏濕涼，南部降雨機率高，這一波氣溫回升要等到25日水氣減少才有機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北台灣濕冷天氣要到周四才會轉晴。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員陳建安表示，今、明兩天東北季風加上南方雲系北移影響，各地都濕涼，中部以北和東北部地區低溫落至14至16度，南部、花蓮和台東18度上下，空曠地區氣溫會更低。明天白天各地高溫回升有限，南部地區高溫只有20度左右，中部以北和東半部地區高溫則不到20度。

▲▼氣象局指出，24、25日兩天水氣會比較少一點，降雨不會再這麼濕涼。（圖／氣象局提供）



陳建安說，22、23日東北季風會稍微減弱，氣溫會有回升趨勢，雨勢會有所緩和，不過北部和東半部還是會有局部短暫雨。接著下波東北季風24日會再增強，25日會持續影響，24、25日兩天北台灣氣溫會再下降，到時中部以北和東北部地區氣溫只有15至16度左右，南部、花蓮和台東18至19度。

不過，陳建安指出，24、25日兩天水氣會比較少一點，降雨不會像這週這麼濕涼，東半部和大台北山區會有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。26、27日東北季風減弱，氣溫會再有回升趨勢。另外，玉山下雪機率，以3500公尺以上高山來看，今、明兩天機率高，若溫度和水氣有搭配起來，有可能會下雪。

▲▼氣象局預報員表示，若溫度和水氣有搭配起來，今、明兩天機率高。（圖／資料照／氣象局提供）