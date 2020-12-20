科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

▲氣象局觀測，今晨2時熱帶性低氣壓在菲律賓西方海面，向西北西移動，時速24公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的11.8度，再創下今年入冬新低溫。氣象局預報員葉致均表示，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天有機會增強為今年第23號颱風「科羅旺」（Krovanh），周一全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮則說，周一晨起西半部由南而北皆有降雨機率，高山（3500米以上）水氣足、氣溫夠低，有飄「入冬初雪」的機率。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄及宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼今晨降雨仍以迎風面北部、東半部為主。（圖／氣象局）

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北季風影響，降雨偏向北部、東半部，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區降雨時間較長，有局部大雨或豪雨發生機率，晚上南方雲系開始影響，中部山區、南部平地有些降雨機率；溫度方面，今晨各地低溫15至18度，北台灣白天高溫16至18度，中南部23至26度，花東22、23度。

葉致均說，周一南方雲系水氣上來更多，除了北部、東半部有些降雨，中南部的雨也會比較明顯，而基隆北海岸、宜蘭和大台北山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。

葉致均表示，熱帶低壓今有成颱機率，以下半天機率較高，先偏西北移動，之後再往西，外圍中層水氣今和周一間接影響台灣，其中又以周一為主，全台都有下雨機率。而最新各國模式模擬路徑圖也曝光。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

葉致均指出，周二、周三東北季風減弱，氣溫稍微回升，迎風面還是有點雨，但比這兩天少一些，中南部為多雲到晴；周四東北季風再增強，水氣稍微比較多，北部、東半部有些短暫雨；周五東北季風影響；周六東北季風減弱，氣溫稍微回升，是未來一周相對比較穩定的一天。他說，未來一周低溫差不多，北台灣約14至16度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今冷空氣南下，截至5時苗栗因輻射冷卻加成，再創入冬平地新低（公館鄉11.8度）；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣，今中南部雲層漸增仍可見陽光，白天舒適、早晚冷。

吳德榮分析，模式模擬南海有熱帶低壓或颱風發展，其外圍的中層水氣繼續向台灣輸送；周一晨起西半部由南而北皆有降雨機率，高山（3500米以上）水氣足、氣溫夠低，有飄入冬初雪的機率。

▼葉致均表示，熱帶低壓今有成颱機率，以下半天機率較高。（圖／氣象局）



▼最新各國模式模擬路徑圖。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）