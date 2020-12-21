耶誕優惠出爐！星巴克天天「買一送一」　85度C咖啡第二杯只要20元

▲星巴克耶誕優惠，天天可抽獎「買一送一」。（圖／翻攝星巴克網站）



記者許力方／綜合報導

咖啡控有福了！耶誕節倒數5天，咖啡店也相繼祭出優惠，星巴客12月至25日都可以玩「特色門市愛分享數位活動」，每天抽獎尋找星禮盒，最高有「買一送一」券，或是每日精選咖啡單一價65元、美式咖啡單杯折扣30元等；85度C則是在24日平安夜限時9小時大杯咖啡同品項第二杯20元優惠。

「星巴克陪你過耶誕」活動自11月28日開始至12月25日耶誕節結束，只要進入「數位活動」開啟活動網頁就可以參加，每人每帳號每天可以享有一次抽獎，獲得優惠憑證，優惠券於12月27日前當日+2天內兌換，每天兌換時間至晚間8時止，只要於全台門市出示手機優惠憑證畫面，由店員蓋章確認即可。

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▲85度C也推出限時第二杯20元優惠。（圖／85度C提供）



星巴克數位活動最高可以領到買一送一優惠，經實際測試，還可以抽到大杯特選美式或美式咖啡單杯折扣30元、中杯每日精選咖啡（熱）單一價65元優惠，也有幸運中獎買一送一。

85度C也推出平安夜限定優惠，24日限時下午1時至深夜22時9個小時內，大杯咖啡系列，同品項第二杯只要20元，現場帶走飲品每人限購3組。另外，麵包坊限定同品項麵包第二件也只要半價，特價品除外，外送、餐盒不適用。

cama café則是推出會員專屬飲品、咖啡周周優惠到跨年活動，16日至22日大杯摩卡咖啡現折15元，耶誕節至跨年後23日至1月5日連續14天則有榛果摩卡咖啡、摩卡咖啡第二杯7折優惠。

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