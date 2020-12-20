買「抹茶歐蕾」被加濃縮咖啡！店員堅持不是牛奶　網反讚：賺到了

▲點抹茶歐蕾店員卻加咖啡。（示意圖／記者謝承恩攝）



記者黃可昀／綜合報導

過去曾有人討論過「拿鐵」到底是牛奶還是咖啡？想不到現在就連「歐蕾」也有爭議！一名女子昨天在7-11點了一杯「抹茶珍珠歐蕾」，店員熟練地拿出杯子、按下機器，但在飲料裝至7分滿時，對方竟然按了「濃縮咖啡」的選項，害她驚訝制止，「歐蕾是牛奶的意思吧！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，那名店員看起來動作熟練似乎不是新手，想必已經做過好幾次咖啡，但她點的是「抹茶珍珠歐蕾」，從字面上來看就是抹茶牛奶加珍珠，結果店員在飲料裝到7分滿時，突然按了「濃縮咖啡」而不是牛奶的按鍵，接著深色的咖啡就直接流入抹茶中。

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▲雖然有抹茶+咖啡的做法，但抹茶歐蕾是指抹茶+牛奶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



她見到這幕以為店員搞錯了，趕緊出聲提醒「這個沒有咖啡喔！」對方一本正經地回應「有啊！會加濃縮咖啡」，因為歐蕾並非指牛奶，而是代表咖啡，最後還硬生生按了2次濃縮咖啡鍵將飲料裝滿。原PO事後無奈發文，「到底是我的認知有問題，還是店員的訓練不足啊？」明明宣傳圖片上的抹茶珍珠歐蕾就是抹茶+牛奶，為何那位店員堅持是加咖啡？

網友指出，歐蕾確實就是指牛奶，沒有聽過歐蕾代表咖啡的說法，「歐蕾沒有咖啡…連手搖店都知道」、「他可能按錯但不想承認，想說客人都不懂，理直氣壯唬過就算了」、「想當初做萊x富時，第一次泡抹茶拿鐵⋯我按了拿鐵（咖啡）+抹茶粉，不知道那個客人回去喝了之後有沒有烙賽。」也有專業網友解釋，「拿鐵是牛奶的意大利文，歐蕾是牛奶的法文。」

雖然店員對歐蕾的理解錯誤，但其實原本就有抹茶咖啡這喝法，還有不少愛好者，「我覺得抹茶拿鐵加一份濃縮好喝，之前有人推薦我的」、「店員亂講，你賺到」、「濃縮一份15，他還加了兩份哈哈哈」、「這樣本來要加價欸，變成抹茶咖啡歐蕾又沒加價，你賺到了喔！」